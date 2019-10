Richemont sollicité après les exportations horlogères, Swatch stable

Zurich (awp) - Richemont progressait jeudi dans les premiers échanges à la Bourse suisse après la publication des exportations horlogères de septembre tandis que son concurrent Swatch était quasi à l'équilibre.

Les envois à l'étranger de l'industrie horlogère suisse ont connu une nette hausse au mois septembre. Ils ont bondi de 10,2% sur un an à 1,82 milliard de francs suisses, selon les chiffres publiés par l'Administration fédérale des douanes (AFD). Les Etats-Unis et la Chine ont notamment contribué à cette performance.

A 9h50, l'action Richemont prenait 1,6% à 74,66 francs suisses tandis que Swatch grappillait 0,3% à 266 francs suisses dans un marché de référence SMI en baisse de 0,17%.

Les chiffres de septembre sont une bonne surprise, même en tenant compte du jour ouvrable supplémentaire, fait remarquer l'analyste Patrik Schwendimann de la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

"Les ventes aux clients finaux étant en chute à Hong Kong, les exportations vers l'ex-colonie britannique ont dû atterrir dans d'autres pays", estime le spécialiste.

Credit Suisse abonde dans le même sens que son homologue et relève que Hong Kong (-5%) a été "étonnamment résilient". L'analyste Guillaume Gauvillé indique aussi que Hong Kong est de plus en plus utilisé comme pôle d'exportation par les distributeurs horlogers vers d'autres régions asiatiques.

"Nous suspectons que ces exports pourraient être un signe du redressement de la demande ailleurs en Asie", écrit-il dans un commentaire. La Chine, le Japon et Singapour ont en effet enregistré des croissances à deux chiffres en septembre.

Cependant "nous voyons encore de multiples obstacles pour l'industrie horlogère suisse au 2e semestre. La demande des consommateurs demeure faible et les clients s'intéressent en particulier à des marques privées telles que Rolex et Patek Philippe", tempère l'analyste.

