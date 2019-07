Swatch : CA semestriel en berne, rebond en vue

17/07/2019 | 09:09

L'horloger suisse Swatch a enregistré une baisse de ses ventes et une contraction de de ses résultats au 1er semestre, en raison notamment d'initiatives contre le 'marché gris'. Il compte sur le retour de la croissance durant la seconde partie de 2019.



Durant le 1er semestre, le CA a reculé de 3,7% à 4,1 milliards de francs suisses, soit - 4,4% à changes constants. La direction évoque la 'poursuite de la croissance dans les marchés les plus importants que sont la Chine continentale, le Japon et les Etats-Unis, dans tous les segments de prix', mais aussi une 'intransigeance affichée à l'encontre des acteurs du marché gris' qui a pesé sur le CA d'un montant 'à trois chiffres'.



Le résultat opérationnel a plié de 13% à 547 millions, faisant revenir la marge de 14,7 à 13,4%, et le bénéfice net semestriel de 11,3%, à 415 millions.



Enfin, Swatch anticipe un retour d'une croissance 'solide' au 2nd semestre, et à une progression sur l'ensemble de 2019.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.