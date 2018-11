Swatch : Découverte historique pour Longines

Un collectionneur retrouve la plus ancienne montre Longines connue à ce jour, une découverte historique pour la marque

Longines est particulièrement fière d'avoir découvert, grâce à l'un de ses fidèles collectionneurs, un véritable trésor de son passé, la montre Longines numéro 183. Ce numéro de série indique que cette montre de poche a été fabriquée en 1867, ce qui en fait la plus ancienne montre Longines dont on a retrouvé la trace à ce jour. Forte d'une longue et riche histoire, la marque a toujours mis un point d'honneur à prendre soin de son patrimoine et à le mettre en valeur.

Au travers de son musée, en préservant ses archives et le savoir-faire de ses horlogers, ou encore en enrichissant ses collections historiques, Longines attache une très grande importance à faire honneur à son riche passé, véritable source d'inspiration aujourd'hui encore. C'est dans cet esprit de tradition et de préservation de son patrimoine que la compagnie au sablier ailé cherche avec passion à retrouver la trace de ses pièces les plus anciennes.

La marque horlogère suisse est donc extrêmement fière d'avoir découvert récemment, grâce aux recherches d'un de ses collectionneurs, la plus ancienne montre Longines connue à ce jour. Son propriétaire, un collectionneur américain d'origine japonaise, s'est rendue au siège de la marque afin de faire authentifier sa pièce. Grâce à son petit numéro de série - 183 - et aux indications inscrites dans les registres d'archives, précieusement conservés, les historiens et les horlogers de la marque peuvent certifier que cette montre de poche a été fabriquée en 1867 déjà, année de la création de la fabrique Longines, qui fait elle-même suite au comptoir originel fondé en 1832.

Abritant un mouvement mécanique à remontage à clé, cette montre de poche en argent de type savonnette est caractéristique des pièces créées par Longines à cette époque. Emblème de la marque dès ses débuts, un sablier ailé est gravé sur son mouvement et à l'intérieur de son couvercle. Une gravure représentant deux blasons vierges et un motif floral ornent son couvercle. Impressionnant les spécialistes par son parfait état de conservation et par sa marche intacte, la mise au jour de cette pièce est une découverte majeure pour la marque horlogère suisse.

