Swatch : La valeur du jour en Europe - SWATCH GROUP évolue dans un environnement contrasté

En repli de 1,02% à 263,10 francs suisses, Swatch Group (Longines, Tissot, Omega, Harry Winston, Breguet,...) est pénalisé par la confirmation d'un marché de l'horlogerie suisse en demi teinte. Selon la Fédération horlogère suisse, les ventes de montres ont chuté de 17,1% à 1,6 million d'unités en avril. En valeur en revanche, l'industrie résiste puisque le repli des ventes est limité à 0,1% pour atteindre 1,664 milliard de francs suisses. Un écart qui s'explique par la chute des ventes des montres de moyenne et bas de gamme et la demande persistante pour les garde-temps haut de gamme.Les montres en métaux précieux et bimétalliques, c'est-à-dire composées de deux métaux ont soutenu la valeur des exportations, alors que les autres groupes de matières se sont inscrits en baisse.Les catégories Autres matières et Autres métaux ont enregistré les plus forts reculs. Les garde-temps en acier ont également pesé sur la tendance.Ainsi, tous les segments au-dessous de 3 000 francs (prix export) ont connu des baisses marquées. Pour les montres de moins de 200 francs, la diminution du nombre de pièces a atteint 23,6%. Les garde-temps de plus de 3 000 francs sont restés positifs, permettant de stabiliser l'évolution du chiffre d'affaires à l'exportation.Autre signe d'un marché en demi-teinte. Les ventes à Hong Kong, une région moteur, ont reculé de 3,9%, accentuant le ralentissement de la croissance amorcé fin 2018. De même, la Chine (-5,5%) a perdu du terrain. En Europe aussi, les ventes font grise mine (-4,3%).En revanche, les Etats-Unis (+16,8%) ont pris le chemin inverse et confirmé leur bonne situation malgré un effet de base défavorable. Le Japon (+21,2%) a bouclé son quatrième mois consécutif de progression très soutenue tandis que Singapour (+18,8%) s'est distingué.