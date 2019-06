Swatch : dopé par les exportations horlogères suisses

20/06/2019 | 09:54

En hausse de plus de 3% ce matin à Zurich, l'action Swatch Group prenait la tête des plus fortes hausses de l'indice SMI après l'annonce d'une 'hausse soutenue' des exportations horlogères suisses au mois de mai.



Selon la Fédération de l'industrie horlogère suisse, les exportations confédérales de produits horlogers ont augmenté de 11,4% en valeur le mois dernier, à 2,04 milliards de francs. Si des éléments non récurrents - un effet calendaire positif et 'la comptabilisation de l'exportation exceptionnelle de réveils et pendulettes' - ont aidé, la progression des seules montres-bracelets reste élevée : + 8,6%.





