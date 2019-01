Swatch : en légère baisse après une dégradation d'analyste

25/01/2019 | 15:52

Swatch Group cède 0,3% à Zurich, alors que Credit Suisse a abaissé son opinion de 'surperformance' à 'neutre' sur le titre de l'horloger helvétique, sabrant son objectif de cours de 510 à 340 francs suisses.



'Nous sommes de plus en plus réservés sur les perspectives du 'hard luxury' en 2019', attaque le bureau d'études, jugeant que ce segment du luxe 'est structurellement moins attractif que le 'soft luxury' (vêtements et maroquinerie).



Il ajoute que la surexposition de l'horlogerie aux consommateurs chinois est considérée comme un risque alors que les commandes des détaillants de montres sont 'prudentes', et que les Chinois pourraient être exposés à des effets de richesse négatifs.



