Swatch et Richemont reprennent des forces à la Bourse

Zurich (awp) - Les valeurs du luxe Richemont et Swatch reprenaient des couleurs jeudi à la Bourse suisse après la publication des exportations de l'industrie horlogère d'août.

Les exportations horlogères suisses ont poursuivi en août sur la tendance positive du mois précédent. Elles ont pris 1,5% sur un an à 1,52 milliard de francs suisses, a annoncé l'Administration fédérale des douanes (AFD).

A 9h42, la porteur Swatch affichait la meilleure performance parmi les valeurs vedettes avec un gain de 1,9% à 269 francs suisses. Son concurrent Richemont, en 4e position, gagnait 1,4% à 75,12 francs suisses. L'indice de référence SMI prenait 0,19%. Mercredi, les deux titres avaient cependant accusaient les reculs les plus importants après la publication d'une étude sur le secteur du luxe par UBS.

"Les exportations horlogères sont, comme au mois de juillet, meilleures qu'anticipé grâce au segment supérieur", écrit l'analyste Patrik Schwendimann de la Banque cantonale de Zurich.

Les envois à l'étranger pour le mois d'août ont en effet dépassé de 10% les projections du spécialiste, grâce à un repli moins important que prévu de Hong Kong. Les exportations vers l'ex-colonie britannique, le premier marché de l'industrie horlogère, ont diminué de 12,7%.

En raison d'effets saisonniers, août est traditionnellement le mois le plus faible en termes de chiffre d'affaires réalisé, indique la ZKB, tout en soulignant que les plus importants sont octobre, novembre et juillet.

L'industrie horlogère souffre encore des manifestations à Hong Kong et du conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis, rappelle le spécialiste. "Mais la situation des taux de change s'est quelque peu améliorée", fait remarquer la ZKB.

