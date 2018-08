Swatch : plombé par une note défavorable

31/08/2018 | 11:10

En baisse de plus de 4% ce matin à la Bourse de Zurich, le titre Swatch tenait la place de lanterne rouge de l'indice SMI après une note de recherche défavorable publiée par UBS, qui n'est plus à l'achat.



Selon le bureau d'études, la reprise de la croissance et son effet de levier sur les marges s'est désormais concrétisée, et semble plutôt bien prise en compte par le marché.



De plus, UBS souligne que le décrochage de l'ordre de 15% enregistré par le titre Swatch depuis mai 'suggère que le marché a déjà, dans une certaine mesure, intégré les risques découlant de la dévaluation de la monnaie chinoise et du ralentissement de la croissance dans ce pays'.



D''achat', UBS revient à 'neutre' sur Swatch et ramène sa cible de 535 à 450 francs suisses.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.