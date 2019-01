Swatch : vers l'annulation d'un milliard de francs de titres

25/01/2019 | 10:10

Swatch, le groupe horloger suisse, a mené à terme le programme de rachat d'actions d'un montant maximum d'un milliard de francs suisses qui a commencé voilà près de trois ans, le 5 février 2016. La prochaine AG se verra proposer d'annuler des titres valorisés un peu plus d'un milliard de francs à ce jour, à comparer avec une capitalisation de 17 milliards.



Dans le cadre du programme engagé en 2016, le groupe a racheté 1,4 million de ses propres actions au porteur et 7,1 millions d'actions nominatives, moyennant un total de 959 millions de francs suisses.



Lors de l'AG du 23 mai prochain, les actionnaires de Swatch se verront proposer d'annuler ces titres, plus 505.000 actions au porteur rachetées dans le cadre du programme de rachat de 2008. Soit des titres valorisés un peu plus d'un milliard de francs aux cours du jour.



A la Bourse de Zurich, l'action Swatch au porteur (la plus traitée, celle qui fait partie de l'indice SMI ; elles sont actuellement au nombre de 30,8 millions d'unités) cote un peu plus de 300 francs. Parallèlement, l'action nominative, dont il existe 124 millions d'unités selon les statuts, s'échange vers 60 francs. Soit une capitalisation boursière de l'ordre de 17 milliards de francs.







