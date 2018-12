The Swatch Group : exportations contrastées pour l'horlogerie suisse en novembre

"Croissance moins forte et volumes en baisses". Le titre du bilan mensuel de la FH paraît un peu sévère par rapport au contenu du rapport, qui montre que la croissance a certes perdu de sa vigueur, mais qu'elle reste "significativement positive". Le marché a même dépassé les 2 milliards de francs mensuels pour la première fois depuis octobre 2015, grâce à une hausse de 3,9%.



Toutefois, le nombre de montres-bracelets a fortement baissé en nombre (-9,1% à 2,2 millions de pièces), à cause du net recul de l'entrée de gamme. "La situation des principaux segments de prix s’est révélée très contrastée en novembre. Seules les montres de plus de 3 000 francs (prix export) ont affiché une augmentation", écrit la FH, alors que le segment 500 à 3 000 CHF a stagné et que celui de moins de 500 CHF a fortement baissé. Géographiquement, la Etats-Unis (+17,6%) et la Chine (+15,1%) ont continué à afficher une forte dynamique, comme la France (+13,2%). L'Europe dans son ensemble a toutefois reculé de -5,9%.





Source FH - Cliquer pour agrandir Source FH - Cliquer pour agrandir