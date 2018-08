Swatch : UBS n'est plus à l'achat

31/08/2018 | 10:33

UBS a révoqué ce matin son conseil d'achat sur le titre de l'horloger suisse Swatch Group, sur lequel les analystes sont désormais 'neutres' en raison de perspectives jugées moins favorables. L'objectif de cours à 12 mois est également réduit de 16% environ et revient de 535 à 450 francs suisses.



Les analystes étaient revenus à l'achat sur le dossier l'an dernier dans la perspective d'une accélération de la croissance et d'une reprise des marges qui semble désormais largement concrétisée : Swatch désormais une progression de ses ventes à deux chiffres et sa marge opérationnelle s'est reprise d'environ 500 points de base. Bref, le scénario de la reprise semble désormais largement joué par le marché.



D'autant qu'une enquête propriétaire réalisée par l'UBS Evidence Lab réalisée auprès d'un panel de plus de 1.000 consommateurs chinois montrent que ces derniers se montrent moins optimistes qu'auparavant, ce qui devrait peser sur la progression de leurs dépenses.



UBS souligne environ que le décrochage de l'ordre de 15% enregistré par le titre Swatch depuis mai 'suggère que le marché a déjà, dans une certaine mesure, intégré les risques découlant de la dévaluation de la monnaie chinoise et du ralentissement de la croissance dans ce pays'.











