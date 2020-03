Swatch : Crédit Suisse abaisse son objectif

03/03/2020 | 11:37

Crédit Suisse a abaissé son objectif de cours sur la valeur passant de 270 francs suisses à 250 francs suisses et confirme son conseil Neutre.



' Nous avons réduit nos prévisions de bénéfices d'exploitation pour les exercices 2020 et 2021, respectivement de 25% et 3%. Nous prévoyons maintenant un bénéfice d'exploitation de 733 millions de francs au cours de l'exercice 2020 ' indique le bureau d'analyses.



Les analystes expliquent que cela reflète en grande partie les perturbations causées par COVID-19 et la force du franc suisse.



Crédit Suisse indique également que HK / Chine et les consommateurs chinois représentent respectivement 35% et 50% des ventes pour l'exercice 2019.



' Les exportations de montres et la demande des consommateurs en Asie ont baissé depuis le 3ème trimestre 2019, entraînant une détérioration des variations des stocks dans le commerce à plus de 260 jours au 4ème trimestre 2019 dans le monde contre 180 jours à des niveaux normalisés ' explique Crédit Suisse.



' Nous prévoyons une baisse de 10% des ventes organiques. Cela porte nos estimations de marge opérationnelle à 9,5% pour 2020e et à 12,1% pour 2021e, contre 12,4% pour l'exercice 2019 ' rajoute le bureau d'analyses.



