La direction de Swatch achète ses propres actions à grande échelle

Zurich (awp) - Des membres de la direction de Swatch ont en mars acheté des actions de l'entreprise horlogère pour une valeur d'environ 165 millions de francs suisses. C'est ce qui ressort des transactions de gestion déclarées à l'opérateur de bourse SIX.

Entre le 3 et le 23 mars les membres exécutifs de la direction de Swatch ont acquis en onze transactions au total près de 1 million d'actions nominatives d'une valeur de 37,05 millions de francs suisses et près de 740'000 actions au porteur d'un volume de 128,2 millions de francs suisses.

Les notifications ne fournissent aucune indication sur l'identité des dirigeants qui ont effectué les achats. La seule indication est que trois personnes soumises à l'obligation de déclaration ont exécuté ensemble la transaction.

Au total, 116,8 millions d'actions nominatives et 28,9 millions d'actions au porteur de Swatch étaient en circulation à fin 2019. Selon le rapport annuel, le groupe d'actionnaires Hayek et ses sociétés, institutions et personnes liées détenaient un total de 42,3% des droits de vote à la fin de l'année. Le directeur général, Nick Hayek, et la présidente du conseil d'administration, Nayla Hayek, en font également partie.

Confiance dans l'entreprise

La rémunération de la direction de Swatch comprend aussi un programme d'actions dans le cadre duquel les membres exécutifs du conseil d'administration et les membres de la direction générale du groupe se voient offrir chaque année un certain nombre d'actions nominatives à un prix d'exercice favorable. Ce dernier se situait à 4 francs suisses par action en 2019 tout comme en 2018.

Swatch a confirmé les achats effectués par la direction. La direction générale a investi dans le Groupe Swatch. Une opération qui "étayerait la confiance inconditionnelle dans la force et la santé de l'entreprise", selon les informations recueillies par AWP.

Mardi vers 14h55 l'action au porteur Swatch s'appréciait de 4,8%, à 189,60 francs suisses. Depuis le début de l'année elle a donc encore perdu environ 30% de sa valeur. C'est à la mi-mars qu'elle a atteint son plus bas niveau en dix ans, alors qu'en 2013 elle s'était littéralement envolée pour parvenir à un peu plus de 600 francs suisses.

