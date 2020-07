Swatch : Lettre aux actionnaires 14 juillet 2020

LETTRE AUX ACTIONNAIRES

Bienne, le 14 juillet 2020

SWATCH GROUP: Rapport semestriel 2020

-Après un mois de janvier positif avec une marge opérationnelle de 21.4% dans le segment Montres & Bijoux (hors production) et de 17.3% pour l'ensemble du Groupe, chute massive liée aux fermetures décrétées par les autorités de jusqu'à 80% par moments des canaux de distribution au niveau mondial.

-Chiffre d'affaires net du Groupe de CHF 2 197 mio, -43.4% par rapport à l'exercice précédent, à taux de change constants, soit -46.1% par rapport aux taux de change actuels. La forte ap-préciation du franc suisse a fait reculer le chiffre d'affaires de CHF 113 mio, soit -4.9%.

-Perte opérationnelle de CHF -327 mio par rapport au bénéfice opérationnel de CHF 547 mio réalisé l'exercice précédent.

-Résultat opérationnel à nouveau positif au mois de juin pour l'ensemble du Groupe.

-Perte nette de CHF -308 mio par rapport au bénéfice net de CHF 415 mio réalisé l'exercice précédent.

-Cash flow opérationnel positif.

-Base solide en termes de capitaux propres de CHF 10.8 mia, avec un ratio de fonds propres de 84.6% et des liquidités nettes1)de CHF 944 mio, soit une progression de 29% ou de CHF 213 mio par rapport à l'année précédente.

-Très forte demande de la clientèle sur les marchés ayant déjà surmonté le confinement, et ce dans tous les segments de prix. Croissance à deux chiffres en Chine continentale en mai et en juin par rapport à l'exercice précédent.

-Fort second semestre attendu, avec un résultat opérationnel positif sur l'ensemble de l'année.

1) Liquidités et équivalents de liquidités ainsi que titres de placement et instruments financiers dérivés déduction faite des dettes financières à court terme et des instruments financiers dérivés

RAPPORT SEMESTRIEL

Chiffres-clés du Groupe

à taux de change constants effet de change Total Chiffre d'affaires net 2 197 4 078 -43.4% -2.7% -46.1% Résultat opérationnel -327 547 - en % du chiffre d'affaires net -14.9% 13.4% Résultat net -308 415 - en % du chiffre d'affaires net -14.0% 10.2% Investissements en immobilisations 139 235 Capitaux propres, 30 juin 10 826 11 191 Capitalisation boursière, 30 juin 9 805 15 176 Résultat de base par action en CHF - Actions nominatives -1.17 1.56 - Actions au porteur -5.87 7.82

Chiffres non audités

Les temps forts du premier semestre 2020

Un mois de janvier prometteur

Swatch Group a bien démarré l'année 2020 avec une marge opérationnelle de 21.4% en janvier dans le segment Montres & Bijoux (hors production) et de 17.3% pour l'ensemble du Groupe, et ce malgré le fort fléchissement enregistré en Chine lors de la dernière semaine de janvier.

Chute dramatique suite aux fermetures décrétées par les autorités

Les mesures imposées par les autorités partout dans le monde afin de lutter contre la pandémie ont impacté de plein fouet le Groupe à partir de février 2020. Des confinements complets ont été ordonnés dans la plupart des pays, ce qui a entraîné par moments la fer-meture forcée de jusqu'à 80% des points de vente au niveau mondial (propres boutiques et boutiques de tiers). Seule la distribution par e-commerce est restée en partie opérationnelle. Ce qui a conduit à des taux de croissance à deux chiffres pour ce canal. La production de montres, de bijoux et de composants a été réduite à un minimum et le chômage partiel a été demandé pour une part considérable des effectifs. Les mesures de lutte contre la Covid-19 ont laissé de profondes traces dans les chiffres du premier semestre du Groupe, qui affiche pour la première fois une perte semestrielle.

La rationalisation du réseau retail, engagée au cours de l'exercice précédent, s'est accélérée au regard du caractère exceptionnel de la situation. Quelque 260 points de ventes ont été fermés de manière définitive au premier semestre 2020, ce qui a engendré une réduction sensible du nombre de collaborateurs à l'étranger. Depuis décembre 2019, les effectifs ont diminué de 6.5%, pour s'inscrire à environ 33 700 personnes. Le Groupe a réalisé des économies de coûts significatives dans les domaines des achats, de la production, du marketing et des loyers. En revanche, les domaines de la recherche et du développement et la formation ont été maintenus sans changement.

RAPPORT SEMESTRIEL

Demande soutenue et durable de la clientèle

La demande de la clientèle pour les produits des marques du Groupe reste forte non seulement dans le segment prestige et luxe, mais aussi dans les segments de prix moyen et inférieur. Elle n'a malheureusement pas pu être satisfaite du fait de la fermeture forcée de la plupart des canaux de distribution au niveau mondial.

Les exemples ci-après d'un marché soumis à un confinement complet (Chine) et d'un pays sous confinement partiel (Corée) illustrent l'un et l'autre la forte croissance observée une fois les mesures levées, tout d'abord dans le réseau retail du Groupe puis, avec un certain décalage, dans le wholesale.

Chine - confinement complet

Retail Domestic Wholesale - Baisse du chiffre d'affaires de plus de 80% pendant le - Baisse du chiffre d'affaires de plus de 80% pendant le confinement confinement - Reprise immédiate après la réouverture des commerces - Reprise décalée - Mois de mai et de juin en hausse de plus de 60% par rapport - Mois de juin supérieur à la même période de l'année aux mêmes mois déjà forts de l'année précédente précédente Évolution par rapport au mois de l'année précédente Évolution par rapport au mois de l'année précédente 76% 2%4%3%5%9%3%4%0%8%3% 60%

48%

23% 22%25% 27%24%31%

44% 29%

11%

-3%-22%

-83%

avr19

mai 19

juin19

juil19

août 19

sept19

oct19

nov19

déc 19

janv20

févr 20

mars20

avr20

mai 20

juin20

juin20

avr19

mai 19

juin19

juil19

août 19

sept19

oct19

nov19

déc 19

janv20

févr 20

mars20

avr20

mai 20

RAPPORT SEMESTRIEL Corée - confinement partiel Retail Domestic Wholesale - Baisse du chiffre d'affaires d'environ 15% suite aux premières - Légère baisse du chiffre d'affaires pendant un mois seulement mesures - Mois suivants avec déjà un chiffre d'affaires en hausse à deux - Mois suivant avec un chiffre d'affaires déjà supérieur à chiffres par rapport à l'année précédente l'année précédente - Mois de juin en hausse de plus de 30% par rapport à l'année - Mois de juin en hausse de plus de 30% par rapport à l'année précédente précédente Évolution par rapport au mois de l'année précédente Évolution par rapport au mois de l'année précédente 53%

avr19

mai 19

juin19

juil19

août 19

sept19

oct19

nov19

déc 19

janv20

févr 20

mars20

avr20

mai 20

juin20

avr19

mai 19

juin19

juil19

août 19

sept19

oct19

nov19

déc 19

janv20

févr 20

mars20

avr20

mai 20

juin20

Swatch Group Corée - Chiffre d'affaires total Évolution par rapport au mois de l'année précédente

34%

juin20

-10%

avr19

mai 19

juin19

juil19

août 19

sept19

oct19

nov19

déc 19

janv20

févr 20

mars20

avr20

mai 20

Perspectives pour le second semestre 2020

La Direction du Groupe a la conviction que la situation en termes de chiffre d'affaires et de revenus va très rapidement s'améliorer dans le courant des prochains mois, parallèlement aux nouveaux assouplissement des mesures engagées dans la lutte liée au

Covid-19 dans les différents pays. Les nouveautés que lanceront les marques du Groupe au second semestre, ainsi que la base de coûts réduite, viennent renforcer cette perspective positive. Ce qui va conduire à une montée en puissance des capacités de production aux troisième et quatrième trimestres 2020. Un résultat opérationnel positif est attendu sur l'ensemble de l'année 2020.

COMPTES SEMESTRIELS

Compte de résultat consolidé

100.0 Chiffre d'affaires net 2 197 100.0 4 078 1.5 4.8 -22.0 -32.6 -5.4 -0.5 -32.4 Autres produits opérationnels 62 2.8 61 Variation des stocks 0 0.0 198 Marchandises et matières achetées -451 -20.5 -899 Charges de personnel -1 020 -46.4 -1 330 Amortissements et dépréciations sur immobilisations corporelles -214 -9.7 -218 Amortissements et dépréciations sur immobilisations incorporelles -21 -1.0 -22 Autres charges opérationnelles -880 -40.1 -1 321 Résultat opérationnel -327 -14.9 547 13.4 -0.0 -0.2 -0.0 Autres produits et charges financiers -12 -0.5 -2 Charges d'intérêts -1 -0.0 -5 Part au résultat d'entreprises associées et joint ventures -4 -0.2 -1 Résultat ordinaire -344 -15.6 539 13.2 0.0 Résultat hors exploitation 0 0.0 1 Résultat avant impôts sur le bénéfice -344 -15.6 540 13.2 -3.0 Impôts sur le bénéfice 36 1.6 -125 Résultat net -308 -14.0 415 10.2 Attribuable aux actionnaires The Swatch Group SA -303 404 Attribuable aux intérêts minoritaires -5 11 Résultat par action en CHF Actions nominatives Résultat de base par action -1.17 1.56 Résultat dilué par action -1.17 1.56 Actions au porteur Résultat de base par action -5.87 7.82 Résultat dilué par action -5.87 7.81

Chiffres non audités