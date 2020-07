Swatch : Rapport semestriel 2020

Après un mois de janvier positif avec une marge opérationnelle de 21.4% dans le segment Montres & Bijoux (hors production) et de 17.3% pour l'ensemble du Groupe, chute massive liée aux fermetures décrétées par les autorités de jusqu'à 80% par moments des canaux de distribution au niveau mondial.

Chiffre d'affaires net du Groupe de CHF 2 197 mio, -43.4% par rapport à l'exercice précédent, à taux de change constants, soit -46.1% par rapport aux taux de change actuels. La forte appréciation du franc suisse a fait reculer le chiffre d'affaires de CHF 113 mio, soit -4.9%.

Perte opérationnelle de CHF -327 mio par rapport au bénéfice opérationnel de CHF 547 mio réalisé l'exercice précédent.

Résultat opérationnel à nouveau positif au mois de juin pour l'ensemble du Groupe.

Perte nette de CHF -308 mio par rapport au bénéfice net de CHF 415 mio réalisé l'exercice précédent.

Cash flow opérationnel positif.

Base solide en termes de capitaux propres de CHF 10.8 mia, avec un ratio de fonds propres de 84.6% et des liquidités nettes1) de CHF 944 mio, soit une progression de 29% ou de CHF 213 mio par rapport à l'année précédente.

Très forte demande de la clientèle sur les marchés ayant déjà surmonté le confinement, et ce dans tous les segments de prix. Croissance à deux chiffres en Chine continentale en mai et en juin par rapport à l'exercice précédent.

Fort second semestre attendu, avec un résultat opérationnel positif sur l'ensemble de l'année.

La Direction du Groupe a la conviction que la situation en termes de chiffre d'affaires et de revenus va très rapidement s'améliorer dans le courant des prochains mois, parallèlement aux nouveaux assouplissement des mesures engagées dans la lutte liée au Covid 19 dans les différents pays. Les nouveautés que lanceront les marques du Groupe au second semestre, ainsi que la base de coûts réduite, viennent renforcer cette perspective positive. Ce qui va conduire à une montée en puissance des capacités de production aux troisième et quatrième trimestres 2020. Un résultat opérationnel positif est attendu sur l'ensemble de l'année 2020.

__

1) Liquidités et équivalents de liquidités ainsi que titres de placement et instruments financiers dérivés déduction faite des dettes financières à court terme et des instruments financiers dérivés