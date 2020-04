TJX Companies : Jefferies relève son conseil

17/04/2020 | 15:21

Jefferies relève son conseil sur TJX Companies de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 46 à 60 dollars, estimant que les gains de parts de marché de ce groupe de distribution 'devraient s'accélérer dans un monde post-Covid-19'.



'Nous voyons les noms défensifs avec une expérience éprouvée durant les crises économiques, comme susceptibles d'avoir une prime face à leurs pairs et à leurs historiques durant le moyen terme, la visibilité restant limitée', ajoute le broker dans sa note.



