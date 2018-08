TJX : gagne +4,5% à New York après les trimestriels

21/08/2018 | 16:36

TJX Companies avance de +4,5% en début de séance à New York, après que la chaine de magasins de vêtements à prix réduits ait dévoilé un bénéfice net de 740 millions de dollars pour son deuxième trimestre, soit un BPA de 1,17 dollar.



Le consensus tablait sur un BPA légèrement inférieur, à 1,05 dollar.



Le chiffre d'affaires de TJX s'est accru de 12% à 9,3 milliards de dollars sur cette période, dont une progression de 6% à surface comparable.



Avec ce deuxième trimestre supérieur aux prévisions, TJX Cos relève ses objectifs annuels pour viser désormais un BPA ajusté compris entre 4,10 et 4,14 dollars.





