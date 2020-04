Bharat Masrani : S'adapter ensemble à un contexte qui évolue sans cesse – Allocution prononcée à l'assemblée annuelle des actionnaires

2 avr. 2020 - Groupe Banque TD

Bharat Masrani

Président du Groupe et chef de la direction

Le jeudi 2 avril 2020, Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD, a prononcé son allocution à l'assemblée annuelle des actionnaires. Vous en trouverez la transcription ci-dessous.

Merci à tout le monde qui se joint à nous aujourd'hui.

Cette année, nous nous rencontrons virtuellement plutôt qu'en personne. C'est un signe de la période sans précédent que nous vivons.

Compte tenu des circonstances, c'est peut-être d'autant plus important de s'adresser à nos actionnaires et de tenir cette assemblée.

Normalement, je reviendrais sur les progrès réalisés au cours de l'année précédente et je parlerais de ce qui nous attend.

Aujourd'hui, le programme est un peu différent.

Je dirai bien sûr un mot sur certaines des réalisations de votre Banque en 2019, mais j'aborderai également le contexte changeant et complexe dans lequel nous évoluons... ensemble.

C'est ce qui nous préoccupe tous en ce moment.

Contexte actuel

Au cours des 30 derniers jours, notre monde a chaviré. Des millions de gens font face à une nouvelle réalité, une réalité remplie d'incertitude et de terribles perturbations, aussi bien dans nos vies que dans l'économie.

Nous faisons face à un virus contagieux - un ennemi invisible - qui frappe sans crier gare et qui est extrêmement difficile à combattre.

Les gouvernements et organismes de réglementation des deux côtés de la frontière prennent des mesures pour atténuer l'impact et soutenir les gens et les entreprises aussi vite que possible. Et les banques mettent de côté leur dynamique de concurrence pour trouver des solutions et soutenir les clients et l'économie.

Le Canada et les États-Unis ont débloqué des milliards, si ce n'est des billions de dollars, pour aider les gens et les entreprises et stimuler l'économie.

Des programmes d'aide destinés aux personnes les plus impactées et les plus vulnérables aux conséquences du repli économique subséquent ont été mis en place.

Les organisations de soins de santé mobilisent toutes leurs ressources et toute leur énergie avec beaucoup de courage. J'aimerais prendre quelques instants pour remercier les premiers répondants, les médecins, les infirmiers et les infirmières, et tous les autres qui sont en première ligne, qui traitent les patients et sauvent des vies au quotidien.

Sans compter que des entreprises, comme la TD, prennent des mesures importantes pour soutenir les efforts de tout le monde.

Miser sur les clients, les collègues et les collectivités

Aujourd'hui, des collègues de la TD de partout dans le monde font fonctionner la Banque et appuient nos activités depuis leur domicile. La capacité de ces gens à s'adapter aussi rapidement est une grande source de fierté pour nous tous.

De plus, des milliers de nos talentueux collègues - des employés des succursales et des centres de contact, des ingénieurs, des techniciens, des courtiers et d'autres encore - continuent de se rendre dans nos bureaux pour effectuer des tâches essentielles. Nous célébrons leur engagement et nous les remercions de leurs efforts soutenus.

Partout au sein de la Banque, nos collègues se sont montrés à la hauteur du défi. Ce sont de véritables héros de la TD, qui continuent de servir les clients, répondant à des besoins urgents et appuyant des fonctions essentielles.

Nous avons pris des mesures claires pour appuyer nos collègues et nos clients de tous les secteurs d'activité.

Nous avons instauré des politiques d'auto-isolement strictes pour les personnes à risque ou qui ont voyagé, conformément aux directives actuelles.

Nous avons fermé des succursales et réduit les heures d'ouverture partout au Canada.

Aux États-Unis, nous avons également réduit les heures d'ouverture, favorisé le service à l'auto autant que possible et fermé temporairement des succursales dans certains marchés.

Nous avons appliqué des mesures de distanciation physique dans nos centres de contact et autres établissements encore ouverts.

Tous les jours, en consultation avec les autorités gouvernementales et notre médecin en chef, nous prenons des mesures pour protéger nos employés et nos clients.

De concert avec d'autres grandes banques canadiennes, nous avons mis en place des mesures d'aide destinées aux clients des services bancaires aux entreprises et aux particuliers pour aider ceux qui doivent surmonter des difficultés financières à court terme.

Nous avons élargi notre programme TD Cares aux États-Unis de manière à communiquer avec les clients pour leur offrir notre soutien et trouver des solutions.

Nous travaillons sans relâche pour mettre en place les divers programmes annoncés récemment par les gouvernements des deux côtés de la frontière.

Notre but est de soutenir nos clients et de permettre à nos employés de faire leur travail.

Vous savez, les gouvernements et la société ont besoin que les banques poursuivent leurs activités.

En temps de crise, les demandes et les besoins de tous les jours ne disparaissent pas. Au contraire, ils deviennent encore plus importants. L'accès aux services financiers signifie que des millions d'opérations courantes continuent d'être faites.

Les banques jouent un grand rôle pour préserver la stabilité financière de nos économies, dans un monde rempli d'incertitude.

Nous jouons un rôle crucial dans la vie de nos clients et dans l'ensemble de l'économie, et nos collègues ont répondu à l'appel.

Je tiens à souligner que nous ne faisons pas qu'applaudir leur engagement et leur dévouement. En effet, nous donnons à ceux qui doivent venir au travail des primes spéciales et des congés supplémentaires.

Plus tôt cette semaine, nous avons également donné la certitude - en ces temps incertains - qu'il n'y aura aucune perte d'emploi pour les employés de la TD en 2020 en raison de la COVID-19.

Nous vivons des moments difficiles.

Notre culture est basée sur les contacts personnels, les expériences humaines et la célébration du travail d'équipe.

Pendant des dizaines d'années, nous avons bâti notre marque, l'une des plus fortes du secteur, en accueillant nos clients, en leur facilitant l'accès à nos bureaux et à nos succursales et en leur offrant des conseils avisés pour obtenir leur confiance. Il est donc difficile de leur demander de rester à l'écart.

Nous savons toutefois que c'est ce qu'il faut faire.

Nous sommes une banque axée sur les objectifs. Nous cherchons constamment à enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues. Aujourd'hui, cela exige que nous prenions part aux efforts mondiaux pour freiner la propagation du virus.

Nous avons renforcé la Banque pour affronter cette crise

Ne vous méprenez pas; nous pensons aussi à l'avenir de la Banque. À la reprise, qui se produira assurément. Aux clients qui nous ont confié leur bien-être financier.

Si la tempête que nous devons affronter est sans précédent, la force de la TD l'est tout autant.

Tout au long de 2019, nous avons réalisé des investissements importants et fait avancer des programmes stratégiques importants. Le contexte économique était plus difficile qu'il l'avait été lors d'années précédentes, certains de nos marchés subissant des vents contraires de plus en plus forts. Malgré tout, nous avons réalisé des progrès incroyables.

Nous servons maintenant plus de 25 millions de clients. Du nombre, nous avons quelque 16 millions de clients au Canada, et plus de 9 millions de clients aux États-Unis, du Maine à la Floride. Notre présence nous permet d'établir des relations solides et de les renforcer partout où nous exerçons nos activités.

Nous avons investi dans de nouvelles capacités numériques ultramodernes - utilisant l'intelligence artificielle pour mieux comprendre les besoins des clients et introduisant des innovations comme TD Clari, notre robot conversationnel, au Canada pour répondre aux questions en temps réel.

Si nous sommes en mesure de fournir des services et un soutien en tout temps à des millions d'Américains et de Canadiens en cette période difficile, c'est en raison des investissements que nous avons réalisés et des nouvelles capacités que nous avons développées.

En fait, 13 millions de clients en Amérique du Nord utilisent activement nos outils numériques. Chaque semaine, des milliers d'autres s'y inscrivent, choisissant à juste titre les services bancaires en ligne plutôt que de se rendre en succursale.

L'accent que nous avons mis sur la formation et le perfectionnement au cours de la dernière année a mené à l'établissement d'un effectif plus flexible, plus agile et plus efficace, un effectif capable de travailler dans des circonstances qui évoluent rapidement. Le retour sur investissement est manifeste : en quelques jours, nous avons dû revoir nos façons de faire, et nos employés se sont montrés à la hauteur.

En 2019, nous avons aussi investi dans nos capacités omnicanal.

Nous avons maintenu un dialogue ouvert avec les clients de chaque secteur d'activité pour leur offrir des conseils et aider en temps réel des millions d'entre eux.

Et dans nos collectivités, c'est-à-dire le ciment de nos activités, nous sommes prêts à agir. Durant les deux dernières années, nous avons revu et amélioré nos dons de bienfaisance dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir. L'an dernier, nous avons d'ailleurs investi 126 millions de dollars dans les collectivités où nous travaillons et vivons. Nous avons également remis 10 bourses d'un million de dollars canadiens dans le cadre du défi TD Prêts à agir pour favoriser la mise en œuvre de solutions novatrices, applicables dans un monde en constante évolution et axées sur la Meilleure santé.

Cette initiative a remis à l'avant-plan le travail à faire pour aider ceux que nous servons. Ainsi, lorsque la situation actuelle s'est détériorée en quelques jours, nous avons agi promptement pour cibler, puis financer des centres de santé communautaire aux États-Unis et au Canada, afin d'aider les gens qui en ont le plus besoin en cette période éprouvante.

De la résilience et un but

J'ai souvent dit que les banques ont une mission d'intérêt public. C'est encore plus vrai aujourd'hui.

Nous devons poursuivre nos activités et stimuler le rendement malgré la grande incertitude qui règne. Nous le devons à nos clients et à nos employés, ainsi qu'aux économies qui comptent sur nous.

Mais nous visons bien plus loin. Nous voulons enrichir la vie des gens. Nous voulons agir dans l'intérêt de nos clients et de nos employés, et pour le bien de toutes les parties prenantes, dont les actionnaires.

Nous voulons prendre les mesures à court terme qui s'imposent et équilibrer ces mesures dans une perspective à long terme. Mais plus que tout, nous voulons faire ce qu'il faut. Dans l'intérêt de tous. Parce que nous savons que faire le bien et bien le faire sont indissociables.

L'année 2019 semble bien loin derrière nous. Mais je tiens à dire à nos actionnaires que les progrès réalisés et les résultats obtenus l'an dernier nous ont mis en bonne position.

Au dernier exercice, la TD a dégagé des gains de 12,5 milliards de dollars sur une base rajustée1 grâce à une forte croissance des produits et du volume. Il s'agit d'une hausse de 3 % par rapport à 2018, même si elle a été contrebalancée par de faibles taux d'intérêt et la normalisation des conditions de crédit.

Nous avons par ailleurs terminé l'exercice avec une solide assise financière et un bon ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de 12,1 %.

De plus, en 2019, nous avons enregistré un rendement à moyen et à long terme total pour les actionnaires supérieur à la moyenne de nos homologues, soutenu par une hausse de 11 % de notre dividende.

Ainsi, même si le contexte actuel a des répercussions sur nos activités, comme sur celles de n'importe quelle institution financière au Canada et aux États-Unis, notre rendement de 2019 a renforcé nos fondations.

Chers actionnaires, votre banque est forte et résiliente.

Nos clients se comptent par millions, et nous travaillons à conserver et à renforcer leur confiance et leur fidélité.

Nos différents secteurs d'activité sont dirigés par des cadres extrêmement talentueux, soutenus par les meilleurs banquiers du secteur.

Notre marque et le logo TD vert nous procurent un avantage concurrentiel qui nous permet de nous démarquer.

Et notre but guide chaque décision que nous prenons.

Remerciements

J'ignore de quoi seront faits les prochaines semaines et les prochains mois. Nous devrons sans doute encore surmonter bien des obstacles, collectivement, avant que la situation entourant le coronavirus se rétablisse.

Mais je sais que nous traverserons cette crise et que nous en ressortirons plus forts.

L'économie continue de pâtir des mesures nécessaires que nous avons tous prises pour combattre le virus. Mais elle s'en remettra.

Et n'oubliez pas que la TD reste à vos côtés. Nos collègues de partout dans le monde restent à vos côtés. Et ensemble, nous serons là pour vous. Nous vous aiderons, nous vous conseillerons et nous vous guiderons... comme nous le faisons depuis 165 ans.

Je tiens une fois de plus à remercier nos collègues de la TD, où qu'ils soient sur la planète.

Je sais que vous êtes directement touchés par la crise.

Votre vie et celle de vos enfants, de vos conjoints et des membres de votre famille ont été profondément bouleversées.

Malgré tout, vous avez persévéré et continué de faire votre travail.

Vous avez trouvé de nouvelles façons de travailler, vous vous êtes soutenus, vous avez trouvé des solutions créatives et vous avez aidé la Banque et nos clients.

Merci. Merci du fond du cœur.

En terminant, j'aimerais aussi remercier les membres du conseil d'administration pour les conseils et le soutien qu'ils nous ont donnés au cours de la dernière année.

Et j'aimerais vous remercier tous, nos actionnaires et nos clients, pour la confiance que vous accordez à la TD.

Merci de votre temps et de votre présence.

1La Banque dresse ses états financiers consolidés selon les Normes internationales d'information financière (IFRS) et désigne les résultats dressés selon les IFRS, les principes comptables généralement reconnus (PCGR) actuels, « comme présentés ». La Banque a également recours à des mesures financières non conformes aux PCGR pour obtenir les résultats « rajustés » (c.-à-d. résultats obtenus en retranchant les « éléments à noter » des résultats comme présentés) afin d'évaluer chacun de ses secteurs d'activité et de mesurer son rendement global. Le résultat net rajusté, le résultat rajusté et les termes connexes utilisés dans le présent document ne sont pas définis par les PCGR et peuvent ne pas être comparables à des termes semblables utilisés par d'autres émetteurs. Se reporter à la rubrique « Présentation de l'information financière de la Banque » du communiqué de presse sur les résultats du quatrième trimestre et du rapport de gestion de 2019 (www.td.com/francais/investisseurs) pour de plus amples renseignements, les résultats comme présentés, une liste des éléments à noter et un rapprochement des mesures non conformes aux PCGR.