Toronto Dominion Bank : Balado – Bharat Masrani s'entretient avec Kim Parlee au sujet des résultats de la TD pour le deuxième trimestre

Dans la plus récente édition de Point de vue TD, Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD, s'est entretenu avec l'animatrice de MoneyTalk Kim Parlee pour donner son point de vue sur le rendement de la Banque au deuxième trimestre et sur la façon dont l'entreprise réagit aux difficultés économiques et aux enjeux de santé publique actuels.

Outre les résultats de la TD, Bharat Masrani discute des mesures prudentes que prend la Banque pour se préparer pour l'avenir, explique pourquoi il se dit encouragé par les mesures de déconfinement qui commencent à prendre forme à certains endroits, et fait valoir tout ce que font les collègues de la TD pour servir les clients et les collectivités.

Ce balado a été enregistré le 29 mai 2020.