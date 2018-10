Sondage de Travelers Canada : Les milléniaux s’expriment davantage à propos de la distraction au volant

Le Travelers Institute présente sa campagne sur la distraction au volant Every Second MattersTM aux étudiants universitaires canadiens

Le Travelers Institute, la division de politiques publiques de The Travelers Companies, Inc. (NYSE: TRV), présente aujourd’hui son symposium Every Second Matters aux étudiants de l’Université de Calgary pour faire connaître les dangers de la distraction au volant et encourager les jeunes canadiens à adopter des comportements sans risques. Le programme d’aujourd’hui est organisé en collaboration avec le Programme de gestion des risques et d’assurance de la Haskayne School of Business de l’Université de Calgary, le groupe Professional Young Insurance Brokers, le Pacific Western Transportation, le Conseil national de sécurité et la Road to Zero Coalition.

Travelers Canada fera connaître les résultats du sondage à propos des comportements et des attitudes des milléniaux face à la distraction au volant. Le sondage révèle que 42 pour cent des répondants ont déjà demandé à un conducteur de cesser d’utiliser son appareil mobile pendant qu’ils étaient à bord du véhicule et que les milléniaux sont plus susceptibles que tout autre groupe d’âge d’exprimer leurs préoccupations au sujet de la distraction au volant à titre de passager. Plus précisément :

59 pour cent des milléniaux (âgés de 18 à 34 ans) interrogés ont déjà demandé à un conducteur de cesser d’utiliser son appareil mobile alors qu’ils étaient à bord de leur véhicule, comparativement à : 41 pour cent des répondants âgés de 35 à 44 ans. 45 pour cent des répondants âgés de 45 à 54 ans. 30 pour cent des répondants âgés de 55 ans et plus.



« Il est particulièrement intéressant, et encourageant, de constater que le groupe démographique qui se sent le plus à l’aise de demander à un conducteur de lâcher son appareil mobile est celui des jeunes canadiens, » affirme Jordan Solway, avocat général pour le groupe et vice-président du service de Règlement des sinistres à Travelers Canada. « La distraction au volant est une habitude mortelle et nous devrions tous intervenir lorsqu’il est question de dénoncer les dangers qui y sont associés et notre sécurité. »

Les résultats du sondage soulignent également certains éléments à risque. Par exemple, 44 pour cent des milléniaux ont déjà appelé une personne tout en sachant qu’elle conduisait et 36 pour cent ont déjà texté quelqu’un qui était au volant. En outre, les conducteurs canadiens âgés de 18 à 54 ans sont plus susceptibles que les conducteurs âgés de 55 et plus d'admettre avoir déjà texté, répondu à un appel ou envoyé un courriel en conduisant et 63 pour cent des milléniaux avouent le faire une fois ou plus par semaine.

M. Solway se joindra à des dirigeants de différents secteurs afin d’explorer des approches prometteuses pour lutter contre la distraction au volant. Le symposium présentera également un rapport du Travelers Institute, Every Second Matters: un sujet de conversation sur la diminution des risques associés à la distraction au volant, pour les conducteurs canadiens. D’autres événements se tiendront partout au Canada durant 2019. Veuillez visiter le site Web Travelers Institute pour en savoir plus sur la campagne Every Second Matters.

Méthodologie du sondage Travelers Canada

Le sondage, a été réalisé en ligne par The Harris Poll pour le compte de Travelers Canada du 9 au 12 mars 2018, auprès de 948 conducteurs canadiens âgés de 18 ans et plus. Ce sondage en ligne n’est pas basé sur un échantillon aléatoire. Conséquemment, on ne peut faire aucune estimation du taux d'erreur d'échantillonnage théorique. Pour obtenir la méthodologie complète du sondage, y compris la pondération des variables et des échantillons de sous-groupes, veuillez communiquer avec Yen To à yto@travelers.com.

À propos du Travelers Institute

Le Travelers Institute, la division de politiques publiques de The Travelers Companies Inc., participe aux discussions et aux analyses touchant les sujets liés aux politiques publiques d’importance pour le marché de l’assurance et l’industrie des services financiers en général. Le Travelers Institute fait appel à l’expertise de l’industrie des membres de la haute direction de Travelers Canada, au savoir-faire technique de plusieurs souscripteurs de Travelers, aux gestionnaires de risques et autres experts de Travelers pour fournir des renseignements, des analyses et des recommandations aux responsables des politiques publiques et aux législateurs. Travelers est un important fournisseur en assurance de dommages, dans les secteurs Automobile, Habitation et Entreprises. Pour de plus amples renseignements, visitez le site https://www.travelerscanada.ca/.

