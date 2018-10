Travelers : Le Travelers Institute parlera de l’épidémie de distraction au volant lors du congrès de l’Insurance Brokers Association of Ontario

La campagne Every Second Matters™ souligne l’importance du rôle de l’industrie de l’assurance dans la promotion des pratiques de conduite sécuritaire

Le Travelers Institute, la division de politiques publiques de The Travelers Companies, Inc. (NYSE: TRV), animera une assemblée publique locale lors du congrès de l’Insurance Brokers Association of Ontario (IBAO) pour discuter des moyens de combattre la distraction au volant. Le programme interactif, qui fait partie de la campagne Every Second Matters du Travelers Institute®, examinera les mesures de prévention liées à la distraction au volant et identifiera les actions possibles de la part de l’industrie de l’assurance au Canada.

Dans le cadre d’un sondage récent Travelers Canada apprenait que 37 pour cent des conducteurs canadiens utilisaient un appareil mobile pour communiquer en conduisant, malgré les dangers abondamment médiatisés qui sont associés à cette pratique. Le même sondage révélait que 69 pour cent des répondants croient que l’utilisation d’un appareil mobile représente la plus grande distraction au volant. Toutefois, seulement 24 pour cent des répondants croient que l’utilisation d’un appareil mobile est leur principale source de distraction lorsqu’ils conduisent.

« La distraction au volant est une question qui touche tous les Canadiens, qu’ils adoptent ou non ces comportements à risque », affirme Joan Woodward, présidente du Travelers Institute et vice-présidente directrice des Politiques publiques à Travelers. « En tant qu’industrie, nous disposons des données, ressources et infrastructures nécessaires pour informer et aider les familles et les employeurs à promouvoir des pratiques de conduite sécuritaire. »

L’assemblée publique locale du Travelers Institute comprendra trois séances d’une heure qui se tiendront entre 13 h 30 et 16 h 30, heure de l’Est, dans les salles des exposants A et B du Scotiabank Convention Center et qui seront animées par la directrice générale du Travelers Institute, Jessica Kearney. Jordan Solway, avocat général pour le groupe et vice-président, Réclamations, ainsi que Jean-Pierre Gagnon, vice-président, Assurance des particuliers, tous deux de Travelers Canada, participeront également à titre de conférenciers. Pour en savoir plus au sujet de l’événement, consultez le site Web IBAO Convention (en anglais seulement).

Veuillez visiter le site Web du Travelers Institute pour en savoir plus sur la campagne Every Second Matters.

Méthodologie du sondage Travelers Canada

Le sondage, a été réalisé en ligne par The Harris Poll pour le compte de Travelers Canada du 9 au 12 mars 2018, auprès de 948 conducteurs canadiens de 18 ans et plus. Ce sondage en ligne n’est pas basé sur un échantillon aléatoire. Conséquemment on ne peut faire aucune estimation du taux d'erreur d'échantillonnage théorique. Pour obtenir la méthodologie complète du sondage, y compris la pondération des variables et des échantillons de sous-groupes, veuillez communiquer avec Yen To, yto@travelers.com.

À propos du Travelers Institute

Le Travelers Institute, la division de politiques publiques de The Travelers Companies, Inc., participe aux discussions et aux analyses touchant les sujets liés aux politiques publiques d’importance pour le marché de l’assurance et l’industrie des services financiers en général. Le Travelers Institute fait appel à l’expertise de l’industrie des membres de la haute direction de Travelers Canada, au savoir-faire technique des souscripteurs, gestionnaires de risques et autres experts de Travelers pour fournir des renseignements, des analyses et des recommandations aux responsables des politiques publiques et aux législateurs. Travelers est un important fournisseur en assurance de dommages, dans les secteurs Automobile, Habitation et Entreprises. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.travelerscanada.ca.

