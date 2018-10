Travelers : bat le consensus au 3e trimestre

18/10/2018 | 13:30

Travelers Companies annonce un bénéfice net ajusté presque triplé (+172%) à 687 millions de dollars sur le trimestre écoulé, soit 2,54 dollars par action, là où les économistes n'anticipaient en moyenne que 2,27 dollars.



Cette amélioration s'explique par de bien moindres pertes liées aux catastrophes naturelles par rapport à un troisième trimestre 2017 qui avait souffert des ouragans Harvey, Irma et Maria, ainsi que de tempêtes et averses de grêle aux Etats-Unis.



L'assureur revendique en outre des primes nettes souscrites en hausse de 6% à 7,06 milliards de dollars, reflétant des progressions dans chacun de ses segments, ainsi qu'un rendement des capitaux propres de 12,6% contre 4,9% un an auparavant.



