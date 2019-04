Travelers : consensus battu au 1er trimestre

18/04/2019 | 13:41

Travelers Companies annonce un bénéfice net ajusté en hausse de 11% à 755 millions de dollars sur le trimestre écoulé, soit 2,83 dollars par action, là où les économistes anticipaient en moyenne sept de cents de moins.



Cette amélioration reflète une diminution des pertes liées aux catastrophes, ainsi que des gains de souscription sous-jacents plus élevés, et permet une hausse de 6,5% du dividende trimestriel à 0,82 dollar par action.



L'assureur revendique sur les trois premiers mois de l'année des primes brutes souscrites en hausse de 6% à plus de 7,8 milliards de dollars, reflétant des progressions dans chacun de ses segments, ainsi qu'un ratio combiné sous-jacent amélioré à 91,6%.



