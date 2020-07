Travelers : perte attendue pour le 2e trimestre

14/07/2020 | 13:47

Travelers indique s'attendre à une perte nette par action de 16 cents (20 cents en données 'coeur') au titre de son deuxième trimestre 2020, du fait d'un niveau élevé des pertes sur catastrophes et de pertes sur son portefeuille d'investissements en revenus non fixes.



La compagnie d'assurances estime à 854 millions de dollars avant impôts ses pertes sur catastrophes (nettes de réassurance) de la période, en raison de fortes tempêtes dans plusieurs parties des Etats-Unis, ainsi que des émeutes qui ont touché le pays.



Travelers ajoute que le Covid-19 et les conditions économiques associées n'ont eu qu'un impact net modeste durant le trimestre, avec notamment des pertes d'assurance directement attribuées à la pandémie de 114 millions de dollars avant impôt.



