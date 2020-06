La valeur du jour à Wall Street - WENDY'S retrouve le chemin de la croissance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’action Wendy’s (+0,99% à 22,87 dollars) échappe à la baisse du marché grâce à son retour à la croissance. La chaîne américaine de restauration rapide a vu la situation s’améliorer progressivement chaque semaine pour ses ventes à magasins comparables tout au long du mois de mai. Elles affichent même une croissance positive, mais inférieure à 5%, pour la dernière semaine du mois. Sur l'ensemble du mois de mai, Wendy's a enregistré un repli de 3,3% de ses revenus à surface comparable, dont -1,9% aux Etats-Unis et -15,7% à l'international.La chaîne américaine de restauration rapide a précisé que les petits déjeuners représentaient environ 8% de ses recettes aux Etats-Unis.Sur le mois précédent, les ventes en comparables avaient chuté de 15,3%, dont -14% aux Etats-Unis et -28,3% à l'international.Wendy's précise que les problèmes d'approvisionnement en bœuf ont été globalement réglés. A fin mai, la société disposait d'environ 375 millions de dollars de liquidités.Signe du retour à la normale de son activité, le groupe a prévenu qu'il ne ferait plus de point sur ses ventes avant l'annonce des résultats du deuxième trimestre, planifiée pour le 5 août.