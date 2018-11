Theraclion : Invest Securities abaisse son objectif de cours

20/11/2018 | 11:08

Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Theraclion, mais abaisse son objectif de cours de sept à 3,6 euros, soulignant que malgré de nombreuses avancées, la société peine à convertir plus largement son marché historique à sa solution non-invasive.



'Alors que cette faiblesse commerciale repose sur des éléments ponctuels, le groupe présente de nombreux leviers', tempère l'analyste, qui pointe notamment 'à court terme (2019), l'introduction des varices comme nouvelle et première indication'.



Face à la dynamique commerciale décevante, le bureau d'études abaisse ses attentes et intègre à sa valorisation l'impact dilutif d'une augmentation de capital réalisée avec une décote de -15% sur le dernier cours.



