Croissance des ventes de Theraclion SA au premier semestre 2019 : + 12%

Croissance du nombre de traitements commerciaux : + 21%

Premières ventes réalisées dans le traitement des varices

THERACLION (Paris:ALTHE) (ISIN : FR0010120402 ; Mnémo : ALTHE, éligible PEA-PME), société innovante spécialisée dans le développement d’équipements médicaux de traitement par échothérapie notamment pour les varices, annonce aujourd'hui son chiffre d’affaires du premier semestre 2019.

David Caumartin, Directeur Général de Theraclion, déclare : « Sur la base de son dispositif commercial existant, Theraclion poursuit sa dynamique de développement de sa solution de traitement Echopulse® sur ses pathologies historiques : les nodules thyroïdiens et l’adénofibrome du sein. Ainsi, sur ce semestre, Theraclion a réalisé la vente de quatre Echopulse® en Allemagne, et enregistre des ventes de près d’un million d’euros permettant une progression globale des ventes de 12% par rapport au premier semestre 2018. Le marquage CE obtenu en avril pour la solution de traitement des varices SONOVEIN®, la signature en mai de notre premier accord commercial avec un client au Royaume-Uni et le nombre de traitements commerciaux réalisés depuis la signature confirment notre ambition de pénétrer un marché des varices de 10 milliards de dollars1 avec notre offre de traitement innovante des varices : sans cathéter, sans injection de produits chimiques et sans incision. Theraclion devrait accélérer sa croissance des ventes au second semestre de 2019, pour atteindre une croissance des ventes comprise entre 30% et 50% cette année. Cette croissance des ventes devrait se poursuivre les années suivantes et permettre un premier trimestre à l’équilibre d'ici trois ans.”

Croissance du chiffre d’affaires de Theraclion SA : + 12%

Theraclion SA a réalisé un chiffre d'affaires de 963 K € au premier semestre 2019.

Les ventes d'équipement, qui représentent 76% de l'activité, ont progressé de 11% par rapport au premier semestre 2018. En Allemagne, quatre solutions de traitement ont été vendues contre une seule en 2018. Ce dynamisme s’inscrit dans le cadre de l’élargissement du remboursement en Allemagne de l’échothérapie pour le traitement des nodules thyroïdiens et des adénofibromes du sein où le nombre actuel d’assurés s’élève à environ 18,6 millions de personnes.

Suite à l’obtention du marquage CE pour la solution de traitement des varices SONOVEIN® en avril 2019, les premiers traitements commerciaux ont débuté en mai, générant 12 K€ de ventes de consommables au 30 juin. Commercialisée à travers un modèle de paiement au traitement, la solution SONOVEIN® devrait, après une période de montée en puissance, générer plus de 200 000 € par an par site, source de free cash flow élevé et récurrent.

Le chiffre d'affaires récurrent, composé de la vente de consommables et de services, a augmenté de 46% au premier semestre 2019, passant de 137 K € à 200 K €.

1 Millenium research varivose Vein Device Market Study 2015

Ventes semestrielles / K€ S1

2019 S1

2018 Variation Ventes d’Echopulse® 728 653 +11% Location d’équipement Echopulse® 36 72 -50% Ventes de consommables SONOVEIN® 12 0 na Ventes de consommables Echopulse® 102 70 +46% Ventes de services 86 67 +28% Total Sales Theraclion Sa 963 862 +12%

Le nombre de traitements commerciaux (c’est-à-dire traités en dehors d’une étude clinique parrainée par Theraclion) a augmenté de 21%. Au cours du premier semestre de 2019, 449 traitements commerciaux ont été effectués. Plusieurs sites de référence en Allemagne, en Espagne et à Hong Kong ont choisi l’échothérapie comme méthode efficace de traitement des nodules thyroïdiens, ce qui leur confère également un avantage différenciant sur leur marché de référence.

57 traitements de varices ont été réalisés en un mois et demi, ce qui démontre l'adoption extrêmement rapide de cette solution en centre ouvert depuis l'obtention du marquage CE en avril 2019.

Situation de trésorerie

Au 30 juin 2019, la trésorerie disponible de Theraclion s'élevait à 3,1 millions d'euros. Compte tenu de cette trésorerie disponible, d’une croissance des ventes attendue à deux chiffres et d’un remboursement de crédit d’impôt, Theraclion estime pouvoir couvrir ses besoins de trésorerie jusqu'à la fin de l'année 2019.

Pour mémoire, Theraclion a annoncé en février dernier la signature d'un accord de financement de 4,8 millions d'euros pouvant être porté à un maximum de 11,8 millions d'euros. Ce financement de 3 ans procure à Theraclion les ressources nécessaires pour mettre en œuvre sa stratégie : développer une solution de traitement des varices et démontrer sa pertinence commerciale. La première tranche (tranche 1) de cet accord de financement de 4,8 millions d'euros a été exercée en février au prix de 0,80 euro par action, ce qui représentait une prime de 34% par rapport au cours de clôture du 11 février 2019 (0,596 €).

À la suite de l’Assemblée générale du 19 avril 2019, des bons de souscription d’actions gratuits ont été émis au profit des investisseurs impliqués dans l’opération de financement de 4,8 millions d’euros (tranche 1), leur permettant de participer via l’exercice de ces bons de souscription au financement complémentaire des tranches 2 et 3 s’élevant respectivement à 3 et 4 millions d’euros au maximum. L’exercice des tranches 2 ou 3 donne droit directement ou indirectement à l’action Theraclion à un prix respectif de 0,80 euro par action ou de 1,09 euro par action.

À propos de Theraclion

Theraclion développe une solution innovante d’échothérapie de haute technologie utilisant des ultrasons thérapeutiques pour le traitement des varices, SONOVEIN®. La solution, qui a obtenu le marquage CE en avril 2019, s’appuie sur la forte expertise développée par Theraclion en échothérapie pour les traitements de l’ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens avec sa solution Echopulse®. La technologie d ’ Echopulse® est adaptée sur SONOVEIN® en vue de fournir un traitement des varices non invasif, sans douleur post-opératoire et sans anesthésiste. La pathologie veineuse est fortement répandue dans le monde et génère environ 5 millions de procédures de traitement par an, selon Millenium research Varicose Vein Device Market Study 2015. Les solutions technologiques de Theraclion reposent sur un outil d’imagerie médicale par ultrasons, de haute technologie, précis, facile d’utilisation et de manipulation pour les praticiens.

Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble une équipe de 25 personnes dont plus de la moitié sont dédiées à la R&D et aux essais cliniques.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Theraclion : www.theraclion.com

Theraclion est coté sur Euronext Growth Paris

Éligible au dispositif PEA-PME

Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402

LEI: 9695007X7HA7A1GCYD29

