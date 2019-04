THERACLION : Assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle de Theraclion du 19 avril 2019

Regulatory News:

THERACLION (Euronext Growth, FR0010120402 – ALTHE éligible au dispositif PEA-PME) (Paris:ALTHE), société spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à l’échothérapie, notamment pour les varices, annonce les résultats de son assemblée générale ordinaire et extraordinaire.

Lors de cette assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle de la Société qui s’est tenue le 19 avril 2019 au siège social, avec un quorum de 71,54 %, les actionnaires de Theraclion ont adopté à une large majorité l’ensemble des résolutions de la compétence de l’assemblée ordinaire et extraordinaire agréées par le conseil d’administration.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

- les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et l’affectation du résultat ;

-- la nouvelle composition du conseil d’administration à l’issue de l’assemblée générale comme suit :

Administrateur Fonction Date échéance du mandat Jean-Yves BUREL Président du conseil

d’administration 2023 Samuel LÉVY Administrateur 2020 Renaud SALEUR Administrateur 2023 Ari KELLEN Administrateur 2023 Shawn Langer Administrateur 2023 Christopher BODTKER Administrateur 2020

- les délégations de compétence données au conseil d’administration pour émettre des bons (« BSOCA T2 ») de souscription d’obligations convertibles en actions (« OCA T2 ») et pour émettre des bons de souscription d’actions (« BSA T2 ») en exécution de la Tranche 2 de 3 millions d'euros prévue à l’accord de financement du 12 février 2019 ;

- les délégations de compétence données au conseil d’administration pour émettre des bons (« BSOCA T3 ») de souscription d’obligations convertibles en actions (« OCA T3 ») et pour émettre des bons de souscription d’actions (« BSA T3 ») en exécution de la Tranche 3 de 4 millions d'euros prévue à l’accord de financement du 12 février 2019 ;

- les autorisations données au conseil d’administration d’attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise de la Société et d’attribuer gratuites des actions de la Société au profit des salariés et des mandataires sociaux de la Société ;

- le renouvellement des autorisations financières accordées au conseil d’administration pour procéder à des augmentations de capital avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription ;

- l’autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par voie d’annulation d’actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d’actions ;

Toutes les informations relatives à l’assemblée générale sont disponibles sur le site Internet de Theraclion, www.theraclion.fr, dans la rubrique Investisseurs / Documentation / Assemblée générale. Le détail des votes par résolution sera également disponible dans cette rubrique dans les conditions légales et réglementaires.

Theraclion remercie ses actionnaires pour leur soutien et poursuit son développement.

À propos de Theraclion

Theraclion est une société française spécialisée dans l’équipement médical de haute technologie utilisant les ultrasons thérapeutiques. S’appuyant sur les technologies les plus avancées, Theraclion conçoit et commercialise une solution innovante d’échothérapie, qui permet le traitement des tumeurs par Ultrasons Focalisés (Echopulse®) et le traitement des varices (SONOVEIN®), sous guidage échographique. Theraclion est certifiée ISO 13 485 et a reçu le marquage CE pour l’ablation non invasive des adénofibromes du sein, des nodules thyroïdiens et des VARICES. Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble une équipe de 23 personnes dont 50% sont dédiées à la R&D et aux essais cliniques.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Theraclion : www.theraclion.com

Theraclion est cotée sur Euronext Growth Paris

Éligible au dispositif PEA-PME

Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402

