THERACLION : Invest Securites abaisse son objectif de cours

Invest Securities a abaissé son objectif de cours sur la biotech Theraclion de 7 euros à 3,6 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat. Le broker note que, malgré de nombreuses avancées en matière clinique et de remboursement, la société peine à convertir plus largement son marché historique à sa solution non-invasive.Alors que cette faiblesse commerciale repose sur des éléments ponctuels, le groupe présente de nombreux leviers sur lesquels capitaliser avec à court terme (2019), l'introduction des varices comme nouvelle et 1ère indication et à moyen terme (2020), l'accession au marché américain et chinois.Face à la dynamique commerciale décevante, l'analyste abaisse ses attentes et intègre à sa valorisation l'impact dilutif d'une augmentation de capital de 4 millions d'euros réalisée avec une décote de 15% sur le dernier cours.