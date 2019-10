THERACLION : Participation de Truffle Capital réduite à 2,4%

Regulatory News:

THERACLION (ISIN : FR0010120402 ; Mnémo : ALTHE, éligible PEA-PME), société innovante spécialisée dans le développement d’équipements médicaux de traitement par échothérapie notamment pour les varices, annonce que Truffle Capital détient désormais moins de 5% des actions de Theraclion. Au 27 septembre 2019, les fonds gérés par Truffle Capital indiquaient ne détenir qu'une participation résiduelle de 367 466 (2,4%) actions.

Truffle Capital a cédé sur le marché ou par bloc hors marchés 1 147 260 titres Theraclion depuis l’Assemblée Générale du 19 avril 2019, soit 37% du volume de transactions de la période.

Les nouveaux actionnaires de référence de Theraclion apportent un important soutien financier et stratégique et portent une attention particulière au développement de l’échothérapie pour le traitement non invasif des varices (fourni par le produit SONOVEIN® de Theraclion). Le nouveau conseil comprend des investisseurs européens et américains actifs dans les domaines de la santé et du capital investissement. Depuis l'obtention du marquage CE en avril 2019, plus de 100 traitements de veines ont été effectués. SONOVEIN® est activement déployé dans toute l’Europe avec pour objectif d’ouvrir 5 centres de traitement d’ici la fin de l’année. La prestigieuse Whitley Clinic à Londres est active depuis mai 2019.

À propos de Theraclion

Theraclion développe une solution innovante d’échothérapie de haute technologie utilisant des ultrasons thérapeutiques pour le traitement des varices, SONOVEIN®. La solution, qui a obtenu le marquage CE en avril 2019, s’appuie sur la forte expertise développée par Theraclion en échothérapie pour les traitements de l’ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens avec sa solution Echopulse®. La technologie d’Echopulse est adaptée sur SONOVEIN® en vue de fournir la seule thérapie d'ablation non invasive des varices, permettant désormais un traitement sans cathéter, injection chimique ou incision. Une salle d’opération n’est pas nécessaire. La pathologie veineuse est fortement répandue dans le monde et génère environ 5 millions de procédures de traitement par an, selon Millenium research Varicose Vein Device Market Study 2015. Les solutions technologiques de Theraclion reposent sur un outil d’imagerie médicale par ultrasons, de haute technologie, précis, facile d’utilisation et de manipulation pour les praticiens.

Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble une équipe de 25 personnes dont plus de la moitié sont dédiées à la R&D et aux essais cliniques.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Theraclion : www.theraclion.com et sur le site dédié aux patients : www.echotherapie.fr

Theraclion est coté sur Euronext Growth Paris

Éligible au dispositif PEA-PME

Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402

LEI: 9695007X7HA7A1GCYD29

