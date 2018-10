THERACLION : Première présentation en Europe du traitement des varices par Echopulse lors du Congrès de la Société allemande de phlébologie

• Présentation des résultats préliminaires positifs de l’essai de la première méthode non invasive de traitement des varices du membre inférieur

• Présentation du Docteur Alfred Obermayer, Médecin, à la Société allemande de phlébologie (DGP) à Bielefeld (Allemagne) le 27 septembre

THERACLION (Euronext Growth, FR0010120402 – ALTHE éligible au dispositif PEA-PME) (Paris:ALTHE), société spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à l’Echothérapie, annonce aujourd’hui que le Docteur Alfred Obermayer, investigateur principal de l'essai clinique de traitement des varices par échothérapie en Autriche, a présenté des résultats préliminaires au prestigieux congrès de la société allemande de phlébologie à Bielefeld, auquel 1200 spécialistes s’étaient inscrits. L'étude vise à évaluer l'Echotherapie pour cette nouvelle indication en termes de faisabilité, d'efficacité et de tolérance.

« Avec environ 500 000 procédures veineuses (stripping, endoveineuses et sclerothérapie) réalisées chaque année, l’Allemagne est le plus grand marché d’Europe. C'est également le marché où les traitements sont les plus remboursés par les assurances », déclare Anja Kleber, vice-présidente du marketing et de l'accès au marché. « C'est la raison du choix de l’Allemagne pour la première présentation scientifique du traitement des varices par Echopulse. »

Des données de suivi à trois mois ont été présentées à partir de cas ciblant les veines saphènes supérieures, les veines saphènes accessoires, les veines perforantes, les récidives (après chirurgie, traitement par mousse et méthodes endoveineuses) et les souches à reflux. Les cas étaient réalisables, aucune méthode d'appoint d'aucune sorte n'a été utilisée pendant l'étude. Aucun effet secondaire significatif n'a été observé et aucun médicament antithrombotique ou anticoagulant n'a été administré.

« Cette nouvelle technique est la première approche non invasive dans le domaine des veines. La chaleur déposée pour obstruer une veine insuffisante est transmise par voie percutanée par ultrasons focalisés à haute intensité (HIFU). Cela signifie : pas d'incision, pas de champ stérile nécessaire et la possibilité de traiter des conditions sévères telles que les ulcères. La précision du dépôt de chaleur permet de traiter des structures très tortueuses ou des récidives difficiles à traiter chirurgicalement », explique le Docteur Alfred Obermayer – investigateur principal et chirurgien à l’hôpital Saint-Joseph de Vienne. « Compte tenu de mon expérience en chirurgie, en radiofréquence, en sclérothérapie, en laser et en mousse, je suis extrêmement impressionné par cette nouvelle approche thérapeutique qui est très prometteuse. »

« Nous sommes très satisfaits de ces premiers résultats dans la toute première étude humaine sur les veines avec HIFU », explique le Docteur Michel Nuta, Directeur Médical et VP Veins de Theraclion. « C'est une transformation dans le domaine thérapeutique des veines. Certains résultats spectaculaires ont été observés chez des patients ayant de longs antécédents médicaux et des résultats médiocres avec des traitements antérieurs utilisant d'autres méthodes. L'essai a confirmé que notre expérience de dépôt très précis de chaleur chez des milliers de patients atteints de nodules thyroïdiens et de fibroadénome du sein est reproductible dans les veines. Cela garantit une procédure parfaitement sûre, aucun effet secondaire significatif a été reporté ».

« Il s’agit de la première présentation orale lors d’un des plus grands congrès européens des veines. Les réactions du Dr Obermayer et de ses pairs à travers le monde nous ont convaincus que notre technologie révolutionnera le traitement des varices. La capacité non invasive de l'échotherapie à traiter des structures tortueuses, à traiter des cas trophiques sévères et des récidives avec un dispositif robotisé guidé par l'image est un bond en avant par rapport aux offres thérapeutiques actuelles. Nous avons pour objectif de soumettre un dossier à la fois pour le marquage CE et auprès de la FDA d'ici la fin de 2018. Nous chercherons ensuite à proposer cette solution sur des sites clés en Allemagne, notre vitrine européenne de la thyroïde et du sein. », déclare David Caumartin, Directeur Général de Theraclion

À propos de Theraclion

Theraclion est une société française spécialisée dans l’équipement médical de haute technologie utilisant les ultrasons thérapeutiques. S’appuyant sur les technologies les plus avancées, Theraclion conçoit et commercialise une solution innovante d’échothérapie, l’Echopulse®, qui permet le traitement des tumeurs par Ultrasons Focalisés sous guidage échographique. Theraclion est certifiée ISO 13 485 et a reçu le marquage CE pour l’ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens. Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble une équipe de 23 personnes dont 50% sont dédiées à la R&D et aux essais cliniques.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Theraclion : www.theraclion.com

