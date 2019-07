THERACLION : premier accord commercial pour la solution Sonovein

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Theraclion annonce la signature du premier accord commercial pour la solution de traitement des varices Sonovein. Ce lancement marque le début de l'échothérapie en routine clinique des varices, dans le cadre de l'offre haut de gamme de la prestigieuse clinique spécialisée dans les veines The Whiteley Clinic London, au Royaume-Uni. Commercialisé à travers un modèle de paiement au traitement, le système Sonovein devrait, après une période de montée en puissance, générer plus de 200 000 euros par an par site, source de free cashflow élevé et récurrent.Le marché britannique représente environ 100 000 procédures de traitement des varices par an, pour un coût par patient pouvant aller jusqu'à 5 000 livres. Avec Sonovein, Theraclion vise à conquérir au moins 20 % de ce marché en croissance.Dans un premier temps, Sonovein sera exclusivement disponible dans la clinique Whiteley, près d'Oxford Street