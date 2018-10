THERACLION : première présentation en Europe du traitement des varices par Echopulse l

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Theraclion a annoncé que le Docteur Alfred Obermayer, investigateur principal de l'essai clinique de traitement des varices par échothérapie en Autriche, avait présenté des résultats préliminaires au prestigieux congrès de la société allemande de phlébologie à Bielefeld, auquel 1200 spécialistes s'étaient inscrits. L'étude vise à évaluer l'Echotherapie pour cette nouvelle indication en termes de faisabilité, d'efficacité et de tolérance." Avec environ 500 000 procédures veineuses (stripping, endoveineuses et sclerothérapie) réalisées chaque année, l'Allemagne est le plus grand marché d'Europe. C'est également le marché où les traitements sont les plus remboursés par les assurances ", déclare Anja Kleber, vice-présidente du marketing et de l'accès au marché." C'est la raison du choix de l'Allemagne pour la première présentation scientifique du traitement des varices par Echopulse. "