Theraclion : La stratégie de conquête de Theraclion du marché des varices se poursuit malgré l'impact de la Covid-19 sur le 1er semestre 2020

THERACLION (Paris:ALTHE) (ISIN: FR0010120402; Mnemo: ALTHE, éligible PEA-PME), société innovante spécialisée dans le développement d'équipements médicaux pour le traitement par échothérapie notamment pour les varices, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le 1er semestre 2020.

David Caumartin, Directeur Général de Theraclion, déclare: « Notre technologie d’échothérapie par ultrasons focalisés (HIFU) est une innovation de rupture car non invasive et ne nécessitant pas de salle d’opération. Nous sommes les premiers acteurs du marché avec SONOVEIN®. Theraclion déploit sa stratégie et poursuit son plan de développement pour être le leader du marché des varices. Au cours de ces derniers mois, les équipes ont pu développer une version optimisée de la solution SONOVEIN® et s’acheminent vers un nouveau marquage CE. Depuis mi-mai, deux nouveaux centres de traitement ont été équipés de notre système SONOVEIN®, portant à six sur un objectif de douze, le nombre de centres où les Key Opinion Leaders (experts) ont accès à notre solution. Ces centres d’excellence sont le relais de notre technologie auprès du reste du marché. Nous anticipons une reprise progressive des traitements et des ventes de systèmes à partir de septembre. »

Activité du semestre impactée par la crise sanitaire

Theraclion SA a réalisé un chiffre d'affaires de 169 K€ sur le premier semestre 2020, soit une baisse de 15% si l’on considère le chiffre d’affaires récurrent, composé par la vente des consommables et de services (199 K€ à fin juin 2019). La vente de systèmes n’a pas pu avoir lieu, car la crise sanitaire a stoppé les activités de nos experts qui ont du suspendre tout traitement médical non urgent. Le confinement n’a pas permis aux patients d’accéder à notre technologie. Les limitations des déplacements avec l’interruption des liaisons aériennes et la fermeture des frontières, ainsi que les restrictions de rassemblement ont rendu impossible tout déplacement commercial et difficile l’acheminement des produits, alors même que la grande majorité du chiffre d’affaires de Theraclion est réalisée à l’international.

Cependant, l’intérêt croissant des médecins vasculaires pour la solution d’échothérapie de Théraclion se poursuit. Dix systèmes ont été vendus en 2019. Depuis le 11 mai, l’entreprise retrouve sa dymanique commerciale et accélère ses efforts auprès d’ acquéreurs potentiels de la technologie. On assiste actuellement à une reprise progressive des traitements et une augmentation des commandes de consommables.

Chiffre d’affaires semestriel /K€ S1 2020 S1 2019 Variation Ventes de systèmes - 764 -100% Ventes de consommables 93 113 -17% Ventes de services 76 86 -11% Total des ventes Theraclion SA 169 963 -82% Dont ventes Thyroides et Seins 136 963 -86% Dont ventes Veins 33 - na

Poursuite du développement de SONOVEIN® et reprise progressive des activités

Theraclion a poursuivi le déploiement de ses axes stratégiques sur SONOVEIN® car la solution répond à un besoin médical non satisfait. Ce système est la seule option non-invasive de chirurgie des varices, sans cicatrice et sans incision, réduisant ainsi considérablement le risque de maladie nosocomiale. Il permet de minimiser le temps passé dans le centre de traitement et n'utilise pas de sédation permettant une activité quasi-normale immédiatement après l’intervention.

Les équipes de Theraclion ont poursuivi le développement technique et clinique de SONOVEIN® afin de proposer une nouvelle version qui optimise l’utilisation par les praticiens et répond aux demandes des premiers utilisateurs experts.

Outre ces avancées techniques, Theraclion a pu mettre en place deux nouveaux centres de traitement SONOVEIN® en France et en Espagne, dès la levée du confinement, illustrant l’attente des médecins spécialistes pour la solution de traitement non invasive des varices. Sur les six sites actuellement équipés en SONOVEIN®, trois ont repris ou entamé les traitements, les autres centres anticipent une reprise des traitements en septembre. En lien avec la reprise progressive des traitements, Theraclion enregistre en ce début du second semestre une augmentation des commandes de consommables EPACK®. Cette dynamique de commandes permet d’anticiper une reprise progressive des traitements à partir de septembre.

Au vu de l’intêrêt des Key Opinion Leaders pour la technologie distruptive de Theraclion, la société est confiante dans la réalisation de son objectif d’ouverture de sites de traitement SONOVEIN® dans les prochains mois.

Theraclion poursuit ainsi ses objectifs pour le développement de SONOVEIN® :

- Ouvrir de nouveaux sites de traitement en 2020 en Europe et en Asie pour le traitement des veines tout en travaillant de concert avec les Key Opinion Leaders pour accélérer l’adoption par la communauté médicale de SONOVEIN® ;

- Développer des essais aux États-Unis pour progresser vers l'approbation de SONOVEIN® par la Food and Drug Administration (FDA) ;

- Poursuivre le développement technique de la technologie SONOVEIN®.

Une trésorerie renforcée pour soutenir la stratégie de déploiement de SONOVEIN®

Malgré la crise sanitaire, la situation de trésorerie de Theraclion est aujourd’hui renforcée. La société a obtenu 1,4 M€ d’emprunts au titre d’un Prêt Garanti par l'État (PGE) et d’un prêt innovation de Bpi France. Theraclion a par ailleurs perçu sur le premier semestre le crédit impôt recherche. Ces apports de financement, conjugués aux nettes économies de coûts mises en œuvre par la société, confortent la structure financière de l’entreprise.

Compte tenu de ces éléments, d'une estimation prudente des ventes de systèmes en 2020 avec un second semestre attendu nettement plus dynamique que le premier, de l’émission de tout ou partie de la tranche 2 du financement de début 2019, Theraclion estime qu'elle sera en mesure de couvrir ses besoins de trésorerie au cours des 12 prochains mois. Par ailleurs, Theraclion a obtenu sur le premier semestre 2020, une ligne de crédit de 3,6 M€1, qui pourrait être activée, si nécessaire.

1 Theraclion a reçu un accord avec une société d’investissement pour un maximum de 12 tranches de 300 000 euros à la suite de quoi Theraclion peut, à sa discrétion, demander un financement par le biais d’obligations convertibles.

