Theraclion : Mise en œuvre d'un programme de rachat d'actions

Regulatory News:

THERACLION (ISIN : FR0010120402 ; Mnémo : ALTHE, éligible PEA-PME) (Paris:ALTHE), société innovante spécialisée dans le développement d’équipements médicaux de traitement par échothérapie notamment pour les varices, annonce la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions.

Theraclion a conclu le 1 octobre un contrat d’achat d’actions Theraclion auprès d’un Prestataire de Services d’Investissements dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de rachat d’actions tel qu’autorisé par l’Assemblée Générale Mixte du 19 avril 2019 (quatorzième résolution).

L’opération porte sur un montant maximal de 300 000 actions soit 2% du capital de la société à la date du présent communiqué. Pour rappel, le prix maximum d’achat d’actions Theraclion a été fixé à 3 euros par l’Assemblée Générale Mixte du 19 avril 2019.

Les rachats débuteront le 2 pour une durée d’un mois renouvelable.

Les actions ainsi rachetées sont destinées à hauteur de 150 000 actions à la couverture de titres de créance échangeables en actions et à hauteur de 150 000 actions à la couverture de plans d’actionnariat salariés.

À propos de Theraclion

Theraclion développe une solution innovante d’échothérapie de haute technologie utilisant des ultrasons thérapeutiques pour le traitement des varices, SONOVEIN®. La solution, qui a obtenu le marquage CE en avril 2019, s’appuie sur la forte expertise développée par Theraclion en échothérapie pour les traitements de l’ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens avec sa solution Echopulse®. La technologie d’Echopulse est adaptée sur SONOVEIN® en vue de fournir la seule thérapie d'ablation non invasive des varices, permettant désormais un traitement sans cathéter, injection chimique ou incision. Une salle d’opération n’est pas nécessaire. La pathologie veineuse est fortement répandue dans le monde et génère environ 5 millions de procédures de traitement par an, selon Millenium research Varicose Vein Device Market Study 2015. Les solutions technologiques de Theraclion reposent sur un outil d’imagerie médicale par ultrasons, de haute technologie, précis, facile d’utilisation et de manipulation pour les praticiens.

Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble une équipe de 25 personnes dont plus de la moitié sont dédiées à la R&D et aux essais cliniques.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Theraclion : www.theraclion.com et sur le site dédié aux patients : www.echotherapie.fr

Theraclion est coté sur Euronext Growth Paris

Éligible au dispositif PEA-PME

Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402

LEI: 9695007X7HA7A1GCYD29

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191001005986/fr/