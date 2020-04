Theraclion : Résultats annuels 2019 LIRE

Résultats annuels 2019 Produits d'exploitation +66% Résultat net +38% Malakoff, le 22 avril 2020 THERACLION (ISIN : FR0010120402 ; Mnémo : ALTHE, éligible PEA- PME), société innovante spécialisée dans le développement d'équipements médicaux de traitement par échothérapie notamment pour les varices, annonce aujourd'hui ses résultats annuels 2019. David Caumartin, directeur général de Theraclion, déclare "Après avoir obtenu début 2019 le financement nécessaire pour soutenir notre stratégie axée sur le traitement des varices, nous avons pris plusieurs mesures essentielles au cours de l'année. Grâce à l'obtention du marquage CE pour notre solution de traitement SONOVEIN®, nous avons pu lancer notre collaboration avec les Key Opinion Leaders (KOL), qui est la pierre angulaire de notre stratégie de développement de SONOVEIN® pour convaincre le reste du marché que notre solution de traitement est la réponse attendue à un fort besoin médical non satisfait. En 2020, nous avons l'intention de concentrer nos efforts sur l'intégration de nouveaux KOL. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas commenter l'impact de Covid-19 sur notre activité et notre plan de développement, mais nous restons fortement investis pour réaliser nos ambitions, tout en protégeant nos employés des risques sanitaires". FAITS MARQUANTS 2019 Début 2019, Theraclion a mis en place un nouveau financement en fonds propres et obligations convertibles pouvant atteindre 11,8 millions d'euros pour soutenir la poursuite du développement de SONOVEIN®, un traitement non invasif des varices. SONOVEIN® a obtenu le marquage CE en avril 2019 qui permet à Theraclion de vendre son équipement dans l'UE ainsi que dans les pays non européens qui reconnaissent le marquage CE. En 2019, quatre centres renommés et influents dans le monde ont commencé à utiliser SONOVEIN®. Ce déploiement de SONOVEIN® pour le traitement par des Key Opinion Leaders en chirurgie veineuse avec un modèle de paiement à l'usage est un élément clé de la stratégie de Theraclion qui vise à démontrer l'efficacité de SONOVEIN® et ses bénéfices pour les patients et les médecins, tout en se positionnant sur un modèle de revenus récurrents. En 2020, Theraclion a l'intention d'étendre son réseau de KOL. En 2019, Theraclion continue de vendre des systèmes Echopulse®, une solution pour le traitement des nodules thyroïdiens et des fibroadénomes mammaires. Theraclion a notamment bénéficié de l'extension du remboursement de l'échothérapie en Allemagne. Page 1 sur 4

RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2019 : FORTE AMELIORATION DU RESULTAT NET En K€ 31/12/2019 31/12/2018 Var. % Chiffre d'affaires 2 784 1 928 + 44% Subventions 3478 11 n.a. Autres produits 86 1 n.a. Total des produits d'exploitation 3 217 1 940 + 66% Achats de marchandises - 1 612 -1 080 + 49% Charges externes -2 353 -3 386 - 31% Charges de personnel -3 368 -3 766 - 11% Autres charges opérationnelles -590 -685 - 14% Total des charges d'exploitation - 7 925 - 8 918 - 11% Résultat d'exploitation - 4 708 - 6 977 + 33% Résultat financier - 221 - 274 + 19% Résultat exceptionnel - 132 - 72 - 83% Crédit Impôt Recherche 1 269 1 179 + 8% Résultat net - 3 792 - 6 144 + 38% Effectif moyen (ETP) 25 29 - 14% Comptes arrêtés par le Conseil d'Administration du 21 avril 2020. Les procédures d'audit sur les comptes de l'exercice 2019 ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion. Produits d'exploitation en hausse de 66% Les produits d'exploitation de Theraclion s'élevaient à 3 217 K€ fin 2019, soit une hausse de 66 par rapport au 31 décembre 2018, dont les 2/3 proviennent d'une augmentation de la vente de nouveaux systèmes. En 2019, Theraclion a vendu 11 systèmes Echopulse® ou SONOVEIN®, contre 7 en 2018. L'extension susmentionnée du remboursement de l'échothérapie en Allemagne a contribué à faire progresser les ventes de systèmes. En outre, 2019 a été la première année de vente de SONOVEIN®. Les ventes récurrentes de consommables et de services ont augmenté de 41 % en 2019, passant de 306 K€ à 433 K€, ce qui reflète le modèle de paiement à l'acte. L'ouverture de nouveaux sites devrait contribuer à une augmentation des revenus récurrents. Des coûts de fonctionnement sous contrôle En 2019, les dépenses de fonctionnement ont diminué de 1,0 million d'euros, soit une baisse de 11 % par rapport au 31 décembre 2018, ce qui illustre la poursuite des actions de réduction des coûts. La diminution des dépenses de fonctionnement s'est produite malgré l'augmentation des achats de marchandises (+49 %) due à la hausse des ventes. Les dépenses de personnel ont également diminué (-11 %). Le crédit d'impôt recherche s'élevait à 1 269 K€ à la fin du mois de décembre 2019. Il comprend un crédit d'impôt de 302K€ relatif à une créance sur exercices antérieurs, versé au premier semestre 2019 et un crédit d'impôt recherche pour 2019 de 967K€. Page 2 sur 4

Le résultat net s'est amélioré de 38%. Compte tenu de l'augmentation des recettes et de la maîtrise des dépenses, la perte nette au 31 décembre 2019 est de -3.792 K€, soit une réduction significative par rapport au 31 décembre 2018 (-6.144 K€). Evolution de la trésorerie et continuité d'exploitation Les liquidités disponibles de Theraclion s'élevaient à 1,4 million d'euros au 31 décembre 2019. Face à l'impact de Covid-19, la société a pris un certain nombre de mesures pour réduire les dépenses, reporter les délais de paiement et accélérer le recouvrement des créances. En tenant compte de cette réduction des dépenses, d'une estimation prudente des ventes de systèmes en 2020 et d'un financement supplémentaire provenant de subventions et de modalités de financement, Theraclion estime qu'elle sera en mesure de couvrir ses besoins de trésorerie au cours des 12 prochains mois. En ce qui concerne les modalités de financement, outre l'émission de tout ou partie de la tranche 2 dans le cadre de son accord de financement pour 2019 ou d'autres financements de ses actionnaires actuels, Theraclion est en discussion avec les banques et la Bpi dans le cadre des mesures de soutien au financement du gouvernement. En complément, Theraclion a obtenu une ligne de crédit de 3,6 millions d'euros1, qui pourrait être activée par Theraclion si nécessaire. INFORMATION COVID-19 ET PERSPECTIVES Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, Theraclion a déployé des mesures pour assurer la sécurité de ses employés et limiter l'impact de l'épidémie sur ses activités. Le télétravail a été mis en place lorsqu'il était possible. Dans le cas contraire, Theraclion a opté pour le chômage partiel et s'appuie sur les mesures gouvernementales annoncées. ce jour, il n'est pas possible de mesurer l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur les activités de Theraclion. Cependant, la suspension de certaines activités et de certains déplacements aura un impact sur les objectifs de l'entreprise. Avant la crise du Covid-19, Theraclion prévoyait une croissance des ventes de 30 à 50 % en 2020. À l'heure actuelle, il est prématuré de communiquer une nouvelle orientation des ventes. Comme mentionné ci-dessus, Theraclion a pris certaines mesures pour réduire les dépenses, conformément à la réduction des coûts entreprise depuis 2018. Dès que les restrictions seront levées, Theraclion poursuivra ses ambitions annoncées précédemment pour le développement de SONOVEIN® : Déploiement des systèmes en Europe et en Asie ;

Développement d'essais aux États-Unis pour progresser vers l'approbation de SONOVEIN® par la FDA ;

Développement d'essais aux États-Unis pour progresser vers l'approbation de SONOVEIN® par la FDA ;

Poursuite du développement technique de la technologie SONOVEIN®. Les ventes d'Echopulse® pour le traitement non invasif des nodules thyroïdiens et des fibroadénomes mammaires seront développées sur la base de sa base commerciale actuelle. Theraclion a reçu un accord avec une société d'investissement pour un maximum de 12 tranches de 300 000 euros, la suite de quoi Theraclion peut, à sa discrétion, demander un financement par le biais d'obligations convertibles. 1

À propos de Theraclion Theraclion développe une solution innovante d'échothérapie de haute technologie utilisant des ultrasons thérapeutiques pour le traitement des varices. Forte de son expertise en échothérapie sur l'ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens, pathologies pour lesquelles la société a obtenu le marquage CE et dont elle commercialise les traitements, Theraclion adapte sa technologie en vue de fournir une solution innovante - non invasive, sans douleur post-opératoire et sans anesthésiste - de traitement des varices. Cette pathologie veineuse est fortement répandue dans le monde et génère environ 5 millions de procédures de traitement par an, selon Millenium research Varicose Vein Device Market Study 2015. La solution technologique de Theraclion, Echopulse®, repose sur un outil d'imagerie médicale par ultrasons, de haute technologie, précis, facile d'utilisation et de manipulation pour les praticiens. Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble une équipe de 25 personnes dont plus de la moitié sont dédiées à la R&D et aux essais cliniques. Pour plus d'information, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Theraclion : www.theraclion.com Theraclion est coté sur Euronext Growth Paris Éligible au dispositif PEA-PME Mnémonique : ALTHE - Code ISIN : FR0010120402 LEI : 9695007X7HA7A1GCYD29