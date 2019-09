Theraclion : Résultats semestriels 2019

Hausse des produits d’exploitation de 52%

Diminution des pertes de 54%

Diminution des charges d’exploitation de 30%

THERACLION (Paris:ALTHE) (ISIN : FR0010120402 ; Mnémo : ALTHE, éligible PEA-PME), société innovante spécialisée dans le développement d’équipements médicaux de traitement par échothérapie notamment pour les varices, annonce aujourd’hui ses résultats semestriels 2019 clos au 30 juin 2019 et fait un point sur les principales avancées depuis le début de l’année.

Faits marquants du 1er semestre 2019 :

Sur le premier semestre 2019, Theraclion a franchi des étapes importantes dans le déploiement de sa stratégie de développement d’une solution de traitement des varices, tout en poursuivant la dynamique commerciale sur ses marchés historiques (nodules thyroïdiens et adénofibromes du sein).

En avril, Theraclion a obtenu le marquage CE pour sa solution de traitement des varices SONOVEIN®, permettant sa commercialisation en Europe. Ce marquage a permis la signature, en mai, du premier accord commercial avec une clinique de renom au Royaume Uni, the Whiteley Clinic, et la réalisation des premiers traitements commerciaux.

Par ailleurs, Theraclion a vendu quatre solutions de traitement Echopulse® en Allemagne, pour le traitement des nodules thyroïdiens et des fibroadénomes des seins, bénéficiant de l’élargissement du remboursement des soins par échotherapie pour ces deux pathologies.

Pour mémoire, en février, Theraclion a mis en place un financement de 4,8M€ pouvant être porté à un maximum de 11, 8M€. Ce financement a pour objectif de donner à Theraclion les moyens de mettre en œuvre sa stratégie : développer une solution de traitement des varices et démontrer sa pertinence commerciale. La première tranche de 4,8 M€ a été levée à la date de la signature de l’accord.

Perspectives

Theraclion poursuit ses travaux en vue de réaliser les trois objectifs opérationnels que la société s’est fixée : conforter l’efficacité du traitement des varices SONOVEIN®, susciter l’adhésion des leaders d’opinion (KOL) - principalement en Allemagne et aux Etats-Unis - et finaliser l’adaptation de la technologie d’Echopulse® à SONOVEIN®. Parallèlement, Theraclion poursuit sa dynamique de commercialisation de la solution Echopulse®

La société confirme son objectif d’accélération de sa dynamique de croissance au second semestre 2019, avec un chiffre d’affaires attendu en hausse entre 30 et 50% au global sur 2019.

Résultats de Theraclion SA au 1er semestre 2019

En K€ 30/06/2019 30/06/2018 Var. % Chiffre d'affaires 963 862 +12% Subventions 338 6 +169% Autres produits 15 0 n.a. Total des produits d’exploitation 1 316 868 +52% Achats de marchandises -527 -518 +2% Charges externes -1 146 -2 053 -44% Charges de personnel -1 667 -2 084 -20% Autres charges opérationnelles -194 -389 -50% Total des charges d’exploitation -3 525 -5 044 -30% Résultat d'exploitation -2 218 -4 176 +47% Résultat financier -87 -121 +28% Résultat exceptionnel -47 -25 -88% Crédit Impôt Recherche 680 710 -4% Résultat net -1 673 -3 611 +54% Effectif moyen (ETP) 25 32 -22%

Comptes arrêtés par le Conseil d’Administration du 12 septembre 2019.

Produits d’exploitation du premier semestre 2019 en hausse de 52%

Sur le 1er semestre 2019, Theraclion SA a réalisé un chiffre d'affaires de 963 K€ en progression de 12 % par rapport au premier semestre 2018. Les ventes d’équipements ont progressé de 11 % sur le semestre. Theraclion a vendu quatre solutions de traitement Echopulse® en Allemagne (contre une au premier semestre 2018), bénéficiant de l’élargissement de la politique de remboursement de l’échothérapie. La part du chiffre d’affaires récurrent, composé de la vente de consommables et de services, ressort en croissance de près de 5 points par rapport au 1er semestre 2019, à près de 21 % du chiffre d’affaires de la période. Les ventes de consommables de la solution de traitement des varices SONOVEIN®, liées aux premiers traitements commerciaux, ont généré 12 K€ de chiffre d’affaires.

Après prise en compte des subventions intégrant principalement la première tranche du projet Eurostar (331 K€), les produits d’exploitation ressortent à 1 316 K€, contre 868 K€ à fin juin 2018.

Forte réduction des pertes sous l’effet de la croissance et d’une maîtrise des coûts stricte et pérenne

Les résultats du 1er semestre 2019 démontrent la pérennité des actions de réduction de coûts entreprises sur 2018, avec notamment une diminution des charges d’exploitation de 1,5 M€, soit une baisse de 30%. La hausse des achats de marchandises, liée au développement de l’activité, illustre la maitrise du pilotage financier, avec une hausse limitée à 2% quand le chiffre d’affaires progresse de 12%. Les charges externes diminuent de 44% et s’établissent à 1,1 M€. En 2018, ces charges intégraient les coûts de l’étude clinique réalisée en vue de l’obtention du marquage CE pour le traitement des varices. Enfin, les charges de personnel ressortent également en baisse de 20% à 1,7 M€, l’effectif moyen sur ce semestre s’élevant à 25 collaborateurs, contre 32 au premier semestre 2018.

Le résultat financier ressort en perte de 87 K€, sous l’effet notamment des intérêts capitalisés sur l’avance remboursable TUCE.

Le crédit impôt recherche s’établit à 680 K€ à fin juin 2019. Il intègre d’une part un crédit d’impôt de 302 K€ relatif à une réclamation contentieuse portant sur les exercices antérieurs et versée au premier semestre 2019, et d’autre part, le crédit d’impôt recherche du premier semestre 2019 pour 378 K€, en baisse de 47% du fait du versement de la subvention Eurostar et de la baisse des dépenses de recherche.

Le résultat net du premier semestre 2019 ressort en hausse de 54%, à - 1 673 K€, soit une perte divisée par deux par rapport à fin juin 2018.

Au 30 juin 2019, la trésorerie disponible de Theraclion s'élève à 3,1 M€. Compte tenu de cette trésorerie disponible et des apports de trésorerie attendus, y compris du financement de 11,8 M€, Theraclion estime pouvoir couvrir ses besoins de trésorerie sur les 12 prochains mois.

À propos de Theraclion

Theraclion développe une solution innovante d’échothérapie de haute technologie utilisant des ultrasons thérapeutiques pour le traitement des varices, SONOVEIN®. La solution, qui a obtenu le marquage CE en avril 2019, s’appuie sur la forte expertise développée par Theraclion en échothérapie pour les traitements de l’ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens avec sa solution Echopulse®. La technologie d’Echopulse® est adaptée sur SONOVEIN® en vue de fournir la seule thérapie d'ablation non invasive des varices, permettant désormais un traitement sans cathéter, injection chimique ou incision. Une salle d’opération n’est pas nécessaire. La pathologie veineuse est fortement répandue dans le monde et génère environ 5 millions de procédures de traitement par an, selon Millenium research Varicose Vein Device Market Study 2015. Les solutions technologiques de Theraclion reposent sur un outil d’imagerie médicale par ultrasons, de haute technologie, précis, facile d’utilisation et de manipulation pour les praticiens.

Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble une équipe de 25 personnes dont plus de la moitié sont dédiées à la R&D et aux essais cliniques.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Theraclion : www.theraclion.com et sur le site dédié aux patients : www.echotherapie.fr

Theraclion est coté sur Euronext Growth Paris

Éligible au dispositif PEA-PME

Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402

LEI: 9695007X7HA7A1GCYD29

