Theraclion : concrétise plusieurs projets clés avec des universités allemandes

• Theraclion a signé un accord commercial avec l’hôpital universitaire "Klinikum rechts der Isar" de Munich

Regulatory News:

THERACLION (Paris:ALTHE) (Euronext Growth, FR0010120402 – ALTHE, éligible au dispositif PEA-PME), société spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à l’échothérapie, annonce aujourd’hui que son dernier programme de recherche a été retenu en tant que projet Eurostars. En collaboration avec ses partenaires du projet, Theraclion développera le premier HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) utilisable sur patient, spécialement conçu pour une thérapie combinée du cancer avec la radiothérapie.

Eurostars est un programme conjoint entre EUREKA, un réseau intergouvernemental de soutien aux projets de R&D et d'innovation "orientés marché", et la Commission européenne. Sur la période 2014-2020, Eurostars dispose d'un budget total de 1,14 milliard d'euros. Le projet de Theraclion sera développé sur 3 ans en collaboration avec le "Fraunhofer Institute for Medical Image Computing (MEVIS), le "Innovation Center Computer Assisted Surgery" (ICCAS - Universität Leipzig) et la PME Mediri. Theraclion dépensera jusqu’à 1,7M € et percevra des subventions à hauteur de 40% des dépenses.

« Nous allons développer un système robotique polyvalent capable de fournir une large gamme de régimes d'ultrasons focalisés supportant différents types de thérapies contre le cancer. Lors du projet, l'Echopulse® de Theraclion sera positionné par un bras de robot permettant son utilisation en conjonction avec un système de radiothérapie. Notre objectif est d’obtenir un système utilisable sur patient », explique le professeur Andreas Melzer, directeur de l'ICCAS à l'Université de Leipzig, en Allemagne.

Theraclion annonce également aujourd'hui avoir signer un accord commercial avec l’hôpital universitaire "Klinikum rechts der Isar" de la "Technical University of Munich" (TUM) pour l'utilisation d'Echopulse® dans le cadre de traitements de patients atteints de nodules thyroïdiens. Le système sera installé à l'hôpital TUM "Rechts der Isar" dans le service de médecine nucléaire. Le diagnostic et le traitement de la maladie thyroïdienne bénigne et maligne est une spécialité du service qui emploie au total 13 médecins et médecins-assistants de médecine nucléaire.

« Nous voulons proposer l'échothérapie comme une alternative non invasive aux patients qui ne peuvent ou ne veulent pas subir de chirurgie », explique le professeur Weber, chef du service de médecine nucléaire à "Klinikum rechts der Isar", « notre intérêt est d'étudier quel pourrait être le rôle de ce traitement non-invasif dans le futur et quelles autres indications pourraient bénéficier de cette technologie innovante. »

« "Klinikum rechts der Isar" est l'une des universités les plus renommées d'Allemagne. Son approbation de cette technologie est d'une importance majeure dans notre stratégie d'accès au marché », explique José Abellan-Martinez, vice-président des ventes Allemagne, Europe centrale et orientale, Italie et Péninsule Ibérique, « de plus, les patients du sud de l’Allemagne, et en particulier de la capitale bavaroise, Munich, ont désormais un centre d'échothérapie à leur disposition. »

« Nos collaborations avec ces grandes universités allemandes constitue une étape importante dans notre stratégie visant à faire de l'Allemagne le principal marché de notre technologie pour les indications clés », conclut David Caumartin, directeur général de Theraclion. « L'adoption clinique toujours plus importante des clients existants et le profond intérêt suscité par Echopulse® dans la recherche de nouvelles applications reflètent l'importance croissante de la technologie HIFU sur le plus grand marché d'Europe. »

À propos de Theraclion

Theraclion est une société française spécialisée dans l’équipement médical de haute technologie utilisant les ultrasons thérapeutiques. S’appuyant sur les technologies les plus avancées, Theraclion conçoit et commercialise une solution innovante d’échothérapie, l’Echopulse®, qui permet le traitement des tumeurs par Ultrasons Focalisés sous guidage échographique. Theraclion est certifiée ISO 13 485 et a reçu le marquage CE pour l’ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens. Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble une équipe de 34 personnes dont 50% sont dédiées à la R&D et aux essais cliniques.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Theraclion : www.theraclion.com

Theraclion est coté sur Alternext Paris

Éligible au dispositif PEA-PME

Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180828005433/fr/