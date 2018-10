Theraclion : présentation de résultats d'étude sur Echopulse

16/10/2018 | 07:26

Theraclion annonce que le Docteur Alfred Obermayer, investigateur principal de l'essai clinique de traitement des varices par échothérapie en Autriche, a présenté des résultats préliminaires au congrès de la société allemande de phlébologie à Bielefeld.



Des données de suivi à trois mois ont été présentées à partir de cas ciblant les veines saphènes supérieures, les veines saphènes accessoires, les veines perforantes, les récidives et les souches à reflux.



Les cas étaient réalisables, aucune méthode d'appoint d'aucune sorte n'a été utilisée pendant l'étude. Aucun effet secondaire significatif n'a été observé et aucun médicament antithrombotique ou anticoagulant n'a été administré.



