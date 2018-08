Theraclion : programme retenu comme projet Eurostars

29/08/2018 | 08:41

Theraclion annonce que son dernier programme de recherche a été retenu en tant que projet Eurostars, programme conjoint entre Eureka, réseau intergouvernemental de soutien aux projets de R&D et d'innovation 'orientés marché', et la Commission européenne.



En collaboration avec ses partenaires, la société d'équipements pour l'échothérapie développera le premier HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) utilisable sur patient, spécialement conçu pour une thérapie combinée du cancer avec la radiothérapie.



Theraclion annonce également avoir signer un accord commercial avec l'hôpital universitaire 'Klinikum rechts der Isar' de la 'Technical University of Munich' (TUM) pour l'utilisation d'Echopulse dans le cadre de traitements de patients atteints de nodules thyroïdiens.



