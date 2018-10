Theraclion : vend son premier système en Suisse alémanique et élargit sa couverture de remboursement en Allemagne

• Première vente du système Echopulse de Theraclion à Zurich

• Le grand assureur santé BKK Mobil Oil couvre maintenant l’échothérapie des fibroadénomes du sein et des nodules de la thyroïde

THERACLION (Euronext Growth, FR0010120402 – ALTHE éligible au dispositif PEA-PME) (Paris:ALTHE), société spécialisée dans l’équipement médical innovant dédiée à l’Echothérapie, annonce aujourd’hui la vente d'un système Echopulse à une clinique privée à Zurich ainsi que l'expansion de la couverture d'assurance en Allemagne.

L'échothérapie est maintenant proposée aux patients présentant des nodules thyroïdiens bénins comme alternative de traitement non invasif à la chirurgie dans le centre Schilddrüsen-Praxis Zurich. Ce centre privé pour les maladies de la thyroïde a été ouvert en 2006 dans le but d’offrir à tous les patients atteints de maladie thyroïdienne un point de contact compétent, exclusivement spécialisé dans les maladies de la glande thyroïde et fournissant tous les outils de diagnostic.

« Pendant une décennie, j’ai rencontré de nombreux patients avec des nodules thyroïdiens bénins en croissance et qui ne souhaitent pas aller en chirurgie pour résoudre le problème. L'échothérapie est la solution », déclare le Dr Engel, spécialiste en médecine nucléaire et en radiologie et propriétaire de la Schilddrüsen-Praxis Zürich.

La compagnie d’assurance BKK Mobil Oil a décidé récemment de faire bénéficier à ses assurés du remboursement de l’échothérapie à la fois pour les nodules thyroïdiens et pour les fibroadénomes du sein.

Avec plus d'un million de personnes assurées, le BKK Mobil Oil figure parmi les 20 premières compagnies d'assurance maladie en Allemagne. Ses clients bénéficient d'une «garantie de service direct» et d'une large gamme de services - testés officiellement et certifiés en tant que meilleure assurance santé pour les personnes exigeantes et les athlètes. Les personnes assurées reçoivent un soutien personnel dans les bureaux de Celle, Hambourg, Munich et Neu-Isenburg.

« Le marché germanophone reste très dynamique en raison de la flexibilité des remboursements », explique José Abellan, vice-président des ventes chez Theraclion. «Dans les pays de langue allemande, il existe une course entre les centres de chirurgie traditionnelle et les centres de médecine nucléaire qui a pour but d’être le premier à adopter le plus rapidement la solution unique d'échothérapie. »

