De l'à terre le Lion aux Thera clients ? Petite valeur massacrée injustement à mon avis tout à fait personnel qui ne regarde que moi. Rares sont les technologies qui guérissent... Et celle là guérit les adénofibromes du sein et de la thyroide sans chirurgie aucune. Comme le marché a décidé de lui courber l'échine jusqu'à la limite du support stable ? J'ai décidé de monter sur la bête pour tenter le rebond... Si je rois avoir bien lu, elle guérira bientôt les varices avec ses IFU et se positionne depuis peu sur le marché américain... Pour moi c'est sûr elle a les crocs et son rugissement devrait en impressionner plus d'un à terme. Brossé dans le sens du poil, le çà crin d'hier pourrait bien se transformer en belle crinière. Savane aller ? Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée