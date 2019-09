Theradiag : notification de publication des résultats financiers semestriels 2019

Croissy-Beaubourg, le 5 septembre 2019, 17h45 CEST - THERADIAG (ISIN : FR0004197747,

Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, publiera ses résultats financiers semestriels 2019 le mardi 24 septembre, après clôture du marché, à 17h45 CEST (heure de Paris).

Prochains congrès auxquels Theradiag participera en 2019 :

10-13 septembre : 14 th Dresden Symposium on Autoantibodies

25-27 septembre : 24 èmes Journées de la Fédération Française d'Etude de la Reproduction, Paris

27-28 septembre : 8 èmes Journées MICI OUEST, Nantes

28 septembre à Lille, 16 Novembre à Lyon et 23 novembre à Nancy : Salon AFA des maladies de Crohn & RCH

19-23 octobre : UEG Week, Barcelone

12-14 novembre : SFI (Société française d'Immunologie), Nantes

15 novembre : 3 ème journée de la Fédération d'Immunologie, Nantes

18-21 novembre : MEDICA, Dusseldorf

6-7 décembre : GETAID, Paris

8-10 décembre : CFR (Congres Français de Rhumatologie), Paris

12-14 décembre : AIBD, Orlando US

Le 3 Octobre 2019, la société Theradiag sera présente à Investir Day, journée dédiée aux actionnaires et investisseurs individuels, au Carrousel du Louvre, 99 Rue de Rivoli, 75001 Paris.

Présentation dédiée de la société à 13h45.

A propos de Theradiag

Forte de son expertise dans la distribution, le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, Theradiag innove et développe des tests de théranostic (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l'efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes et du cancer. Theradiag participe ainsi au développement de la « médecine personnalisée », favorisant l'individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. Theradiag commercialise la gamme LISA TRACKER®, marquée CE, une solution complète de diagnostic multiparamétrique pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et traités par biothérapies. La société est basée à Marne-la-Vallée et compte plus de 60 collaborateurs.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com

