Pierre Morgon a été nommé président du conseil d'administration de Theradiag. Il succède à Gérard Tobelem, président depuis 2012, qui a démissionné de son poste de président et d'administrateur de la société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic. Pierre Morgon est membre du conseil d’administration de Theradiag depuis 2012. Âgé de 55 ans, il est CEO de MRGN Advisors et Regional Partner pour la Suisse chez Mérieux Equity Partners.Pierre Morgon déclare : "Investi de mon nouveau rôle de Président, j'agirai pour le rayonnement stratégique de Theradiag notamment dans le monitoring des biothérapies dont le potentiel est avéré et grandissant ".