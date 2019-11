THERADIAG : annonce le marquage CE de son nouvel automate i-Track10 pour le monitoring des biothérapies

Regulatory News:

THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic annonce aujourd’hui avoir réalisé le marquage CE de son automate i-Track10 pour le monitoring des biothérapies.

L’accord que Theradiag avait signé en avril dernier avec IDS, fabricant spécialisé dans les kits de tests diagnostiques et d’instruments pour le marché clinique permettait entre autres d’avoir accès à l’automate de dernière génération baptisé i-Track10.

Fabriquée par IDS pour Theradiag, cet automate de dernière génération est le premier à pouvoir recevoir la gamme de produits de monitoring des biothérapies de façon entièrement automatisée et en chargement continu, permettant du tube à tube (random access) et connectable aux chaînes analytiques robotisées des plateaux techniques.

Theradiag annonce donc aujourd’hui que le dossier de marquage CE de cet automate i-Track10 est désormais complet et que sa mise sur le marché a été déclarée auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

Les évaluations internes ont confirmé la fiabilité, la flexibilité et la vitesse d’analyse de l’appareil et les évaluations externes sont d’ores et déjà planifiées et débuteront dans les prochaines semaines.

Les retours des premières présentations auprès de clients et distributeurs ont confirmé l’intérêt et la pertinence de cette solution unique et automatisée.

« Nous sommes très heureux d’annoncer cette étape fondamentale du marquage CE de ce nouvel automate. Nos équipes de R&D sont pleinement satisfaites de son fonctionnement et de la qualité des résultats obtenus lors de nos évaluations internes. Toutes nos équipes techniques sont engagées pour le succès de ce projet et notre réseau de distribution au complet se prépare pour le lancement de ce produit innovant au cours du 1er semestre 2020 » a commenté Bertrand de Castelnau, Directeur général de THERADIAG.

Prochain communiqué financier :

Chiffre d’affaires annuel 2019, le 4 février 2020, après clôture du marché

Prochains congrès auxquels Theradiag participe en 2019 :

- 18-21 novembre : MEDICA, Düsseldorf

- 6-7 décembre : GETAID, Paris

- 8-10 décembre : CFR (Congres Français de Rhumatologie), Paris

- 12-14 décembre : AIBD, Orlando US

A propos de Theradiag

Forte de son expertise dans la distribution, le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, Theradiag innove et développe des tests de théranostic (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes et du cancer. Theradiag participe ainsi au développement de la « médecine personnalisée », favorisant l’individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. Theradiag commercialise la gamme LISA TRACKER®, marquée CE, une solution complète de diagnostic multiparamétrique pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et traités par biothérapies. La société est basée à Marne‑la-Vallée et compte plus de 60 collaborateurs.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191117005037/fr/