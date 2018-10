Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le spécialiste des diagnostics in vitro Theradiag annonce le départ de son directeur général Michel Finance. Il assurera ses fonctions de directeur général jusqu’au 31 décembre 2018 pour permettre la transition avec son successeur, dont la recherche est d'ores et déjà en cours et dont le nom sera communiqué dès que possible.