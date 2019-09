THERADIAG : dévoile des résultats en amélioration au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Theradiag a dégagé au premier semestre un résultat net de 640 000 euros contre une perte nette de 89 000 euros un an plus tôt. La perte d’exploitation se réduit de 24 % à -150 000 euros, du fait de l’amélioration de l’activité et de la gestion prudente des coûts opérationnels et en dépit des investissements importants consacrés à la R&D. Le chiffre d’affaires de Théradiag est en progression de 9 % au 30 juin 2019, à 5 millions d’euros contre 4,6 millions au 1er semestre 2018.