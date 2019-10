Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PredictImmune a confirmé avoir conclu un accord commercial avec Theradiag, le pionnier européen spécialisé dans le diagnostic in vitro. Selon les termes de l’accord, ce dernier bénéficiera des droits exclusifs de promotion, de concession de licences et de distribution de PredictSURE IBD à des gastro-entérologues, des laboratoires privés et hospitaliers en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et dans les pays du Maghreb, permettant aux patients souffrant de MICI d’avoir accès au premier test de pronostic validé au monde.Ce partenariat fait suite au succès du lancement de PredictSURE IBD au Royaume-Uni et en Irlande en avril 2019 et à l'annonce récente d'un accord avec KSL aux États-Unis.L'accord permet à Theradiag d'enrichir son offre destinée aux cliniciens, en assurant un accompagnement plus complet des patients souffrant de MICI, depuis un test prédictif de la sévérité future de la maladie lors du diagnostic au monitoring du traitement tout au long du parcours des patients.