THERADIAG : met fin à son différend judiciaire avec HOB Biotech

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Theradiag, société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, a conclu avec HOB Biotech un protocole transactionnel mettant fin à leur différend judiciaire. En 2015, Theradiag et HOB Biotech ont signé plusieurs accords relatifs à une coopération commerciale entre les deux sociétés. En raison de difficultés dans la mise en œuvre de cette coopération, Theradiag n'a pas été en mesure de distribuer en Europe les produits convenus, ni de commercialiser ses réactifs en Chine. En conséquence, Theradiag a entamé en 2018 une procédure judiciaire à Singapour contre HOB Biotech.En contrepartie de la renonciation par Theradiag à l'action contentieuse, le protocole transactionnel stipule que HOB Biotech verse à Theradiag, à titre de règlement final de tout montant qui pourrait être réclamé, un montant global de 650 000 euros, incluant le rachat des instruments que Theradiag avait acheté à HOB Biotech. Ce montant a été payé par HOB Biotech immédiatement après la signature du protocole transactionnel et le retrait par Theradiag de son action à Singapour est en cours. En conséquence, Theradiag et HOB Biotech ne sont définitivement plus liées par les obligations de leurs accords de 2015.