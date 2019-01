THERADIAG : obtient le marquage CE pour un nouveau test

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Theradiag a obtenu le marquage CE pour le kit de monitoring de Cosentyx (secukinumab), le 12ème test de monitoring des biothérapies de sa gamme Lisa Tracker, utilisé dans le traitement du psoriasis, du rhumatisme psoriasique et de la spondylarthrite ankylosante. Sur le seul deuxième trimestre 2018, Cosentyx a généré des recettes de plus de 700 millions de dollars. La spondylarthrite ankylosante et le rhumatisme psoriasique représentent des maladies inflammatoires chroniques des articulations et du rachis qui touchent environ cinq millions de personnes en Europe.